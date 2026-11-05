Marittimi sotto tiro: l’allarme dell’Imo scuote il vertice di Londra

Non c’è tregua per le rotte del commercio globale. Dallo Stretto di Hormuz al Mar Rosso, passando per il Mar Nero e il Mediterraneo orientale, la navigazione commerciale continua a muoversi su un crinale pericolosissimo, ostaggio di tensioni geopolitiche e recrudescenze della pirateria. A suonare l’allarme è Arsenio Dominguez, segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale (Imo), in apertura della 138ª sessione del Consiglio a Londra.

Nel mirino del vertice c’è la vulnerabilità di arterie vitali per l’economia mondiale. «In queste zone la navigazione commerciale continua a essere esposta ad attacchi e i marittimi continuano a pagarne il prezzo», ha scandito Dominguez, puntando il dito contro le restrizioni arbitrarie e le misure punitive che colpiscono equipaggi estranei alle contese tra Stati, definendo la situazione semplicemente «inaccettabile».

Il quadro tratteggiato dall’Imo per il 2026 restituisce la fotografia di un’emergenza diffusa. Lo Stretto di Hormuz conta decine di attacchi verificati e vittime tra gli equipaggi, mentre nel Mar Rosso il riaccendersi delle offensive Houthi continua a tenere basso il traffico attraverso il Canale di Suez, costringendo i giganti del mare a circumnavigare l’Africa via Capo di Buona Speranza. Nel Mar Nero e nel Mare di Azov l’intensificarsi degli incidenti rende ogni traversata un azzardo ad alto rischio. A complicare lo scenario si aggiunge la ripresa della pirateria nell’Oceano Indiano occidentale e nel Golfo di Aden, un fronte parallelo che torna a insidiare i mercantili.

Accanto all’emergenza sul campo, il Consiglio guidato da Victor Jimenez Fernandez e dalla vicepresidente Amane Fethallah deve far quadrare i conti. Sul tavolo ci sono la digitalizzazione dei dati con il potenziamento della piattaforma GISIS, i nuovi programmi di formazione e il bilancio 2026-2027, studiato per non gravare sulle casse degli Stati membri in una fase economica già complessa.

Ma la vera partita si gioca sul piano della tutela e della legalità internazionale. L’Imo torna a chiedere con forza il rispetto della libertà di navigazione e la salvaguardia dei lavoratori del mare, troppo spesso trasformati in pedine inconsapevoli dei conflitti. Senza un intervento deciso sui nodi politici della crisi, la stabilità delle catene di approvvigionamento mondiali e la vita stessa dei marittimi resteranno appese a un filo.