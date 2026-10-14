Meloni: “L’Europa si impegni su Aspides: servono più navi”

Chiamata all’Europa. Nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha prima ribadito la necessità di rafforzare l’operazione Aspides. E poi, “davanti all’escalation degli attacchi ibridi russi”, ha chiesto una risposta continentale per “proteggere le infrastrutture critiche”.

Competitività dell’UE, caro energia e l’ormai noto accordo sul gas tra Stati Uniti e Russia sono stati tra i temi principali toccati da Meloni durante il discorso. La premier, che ha minacciato di non firmare il bilancio dell’Unione, si è soffermata anche sulla questione Medio Oriente e sulla guerra ibrida. Su Aspides è stata netta: “L’Europa deve impegnarsi in prima persona, a partire dal rafforzamento dell’operazione che l’Italia oggi guida e che si regge in larga parte sul contributo di pochissime nazioni: servono più navi, e servono ora – ha dichiarato -. Una soluzione duratura passa necessariamente dal ripristino di una piena libertà di navigazione: senza pedaggi e senza limitazioni discriminatorie”.

Poi il secondo appello a Bruxelles per la protezione delle infrastrutture critiche. Meloni ha citato reti energetiche, cavi sottomarini, porti, aeroporto e mondo della subacquea, per poi specificare alcune priorità che considera fondamentali: “Sostenere l’industria italiana nel dare un contributo decisivo ai sistemi anti-drone e antimissile e ribadire che la sicurezza dei confini dell’Unione è indivisibile: questo significa che mentre contribuiamo a sostenere il fianco Est non possiamo accettare il rischio che si perda di vista il fianco Sud”.