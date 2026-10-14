Meloni: “L’Europa si impegni su Aspides: servono più navi”

La premier, nel corso delle comunicazioni al Senato, ha chiesto anche una risposta continentale sulle infrastrutture critiche

La presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in Senato Ignazio durante le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, Roma,14 Ottobre 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Ultimo aggiornamento 14 ottobre 2026 - 12:18

Chiamata all’Europa. Nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo, la premier Giorgia Meloni ha prima ribadito la necessità di rafforzare l’operazione Aspides. E poi, “davanti all’escalation degli attacchi ibridi russi”, ha chiesto una risposta continentale per “proteggere le infrastrutture critiche”.

Competitività dell’UE, caro energia e l’ormai noto accordo sul gas tra Stati Uniti e Russia sono stati tra i temi principali toccati da Meloni durante il discorso. La premier, che ha minacciato di non firmare il bilancio dell’Unione, si è soffermata anche sulla questione Medio Oriente e sulla guerra ibrida. Su Aspides è stata netta: “L’Europa deve impegnarsi in prima persona, a partire dal rafforzamento dell’operazione che l’Italia oggi guida e che si regge in larga parte sul contributo di pochissime nazioni: servono più navi, e servono ora – ha dichiarato -. Una soluzione duratura passa necessariamente dal ripristino di una piena libertà di navigazione: senza pedaggi e senza limitazioni discriminatorie”.

Poi il secondo appello a Bruxelles per la protezione delle infrastrutture critiche. Meloni ha citato reti energetiche, cavi sottomarini, porti, aeroporto e mondo della subacquea, per poi specificare alcune priorità che considera fondamentali: “Sostenere l’industria italiana nel dare un contributo decisivo ai sistemi anti-drone e antimissile e ribadire che la sicurezza dei confini dell’Unione è indivisibile: questo significa che mentre contribuiamo a sostenere il fianco Est non possiamo accettare il rischio che si perda di vista il fianco Sud”. 

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