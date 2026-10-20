Pechino: “Nave da guerra vicino alla secca di Sabina: gli Usa interrompano le attività”

Pechino accusa Washington: “Una nave da guerra statunitense – afferma la Marina cinese – ha minacciato la sicurezza marittima dopo essere entrata senza autorizzazione nelle acque vicine alla secca di Sabina, nell’arcipelago delle Spratly, nel Mar Cinese Meridionale”.

La comunicazione è arrivata direttamente dal portavoce della Forza armata cinese del Comando del Teatro Operativo Meridionale, il colonnello Yin Gang. Secondo la dichiarazione, il 20 ottobre la nave da combattimento costiero Usa Uss Charleston è entrata nelle acque adiacenti alla secca senza il consenso del governo di Pechino. La Marina, di conseguenza, ha riferito di aver mobilitato forze per seguire e monitorare l’unità statunitense.

Il portavoce ha affermato anche che la Cina rivendica la sovranità sulle isole Spratly e sulle acque circostanti, sostenendo che l’attività della nave degli Stati Uniti abbia violato i diritti sovrani cinesi, compromesso la sicurezza marittima e danneggiato la pace e la stabilità regionale. Pechino ha chiesto agli Stati Uniti di interrompere immediatamente queste attività.