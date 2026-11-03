Una nave russa segue l’esercitazione Nato: la Royal Navy mobilita gli elicotteri

Una nave russa intenta a sorvegliare un’esercitazione militare della Nato al largo delle coste scozzesi. E, poco distante, gli elicotteri della Royal Navy chiamate a seguirne ogni movimento. È successo tra la fine di settembre e i primi giorni di ottobre, quando la “Viktor Leonov”, unità di Mosca specializzata nelle attività di intelligence, ha monitorato le navi da guerra alleate impegnate nell’esercitazione Strike Warrior.

La risposta britannica è stata affidata agli elicotteri Merlin. Ma non solo. La Royal Navy, che ha diffuso un preciso comunicato sulla situazione, ha seguito da vicino le attività russe anche con il cacciatorpediniere HMS Dauntless e la nave HMS Tyne. Entrambe hanno sorvegliato la fregata Neustrashimy, impegnata a scortare mercantili sanzionati attraverso la Manica.

Il capitano di vascello James Hall, comandante della RNAS Culdrose, ha precisato: “Sono immensamente orgoglioso degli sforzi del nostro personale, che ha dimostrato ancora una volta che il Regno Unito è pronto a rispondere a esigenze operative immediate. Questa missione faceva parte di una serie più ampia di operazioni, nota collettivamente come Operazione Iceblast, progettata per testare la capacità della Merlin Helicopter Force di rischierarsi lontano dalla propria base madre di Culdrose in forze e con breve preavviso”. Inoltre, ha concluso, l’attività “è stata un mezzo fondamentale per dimostrare al Regno Unito e ai nostri avversari che siamo disposti e capaci di garantire la sicurezza della patria 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.