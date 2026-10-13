Bulgaria, altre due navi colpite nel Mar Nero. Sofia: “È inaccettabile”

I vertici dell'Unione Europea hanno condannato gli attacchi: "Siamo al fianco della Bulgaria e ringraziamo i soccorritori"

Bulgarian Prime Minister Rumen Radev gives a speech during the signing ceremony for the protocol regarding the handover of cultural relics between Greece and Bulgaria, held at the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki, Greece, 03 October 2026. More than a century after their removal, 48 sacred relics are returning to Greece. On the morning of 03 October, at the Museum of Byzantine Culture in Thessaloniki, protocols are being signed for the mutual handover of historical relics and anthropological material between Greece and Bulgaria. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and his Bulgarian counterpart, Rumen Radev, will attend the ceremony. The event marks the culmination of the Memorandum of Understanding recently signed by the two countries' Ministers of Culture, Lina Mendoni and Evtim Miloshev. This follows years of systematic negotiations led by the Greek Ministry of Culture. EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Ultimo aggiornamento 13 ottobre 2026 - 12:18

Altro attacco, ancora nel Mar Nero. Dopo gli episodi di inizio ottobre, che coinvolse due navi mercantili, altrettante unità sono colpite da droni  al largo delle coste della Bulgaria, scatenando la reazione di Sofia. “Questo nuovo caso – ha dichiarato il primo ministro Ruden Radev – è assolutamente inaccettabile”.

L’accaduto è stato riassunto dal governo bulgaro: il primo attacco è avvenuto a 18 miglia nautiche a est di Byala, il secondo a 17 miglia a est di Krapets. L’equipaggio della prima nave, la “Chesea 3” era composto da sette cittadini ucraini e 8 azeri. L’equipaggio, sempre secondo il resoconto del primo ministro, è stato trasportato a Varna e cinque dei suoi membri stanno ricevendo assistenza medica per ferite lievi. “Non disponiamo di prove solide e chiare per muovere accuse contro l’una o l’altra parte, ma la logica suggerisce che il risultato vada a vantaggio della Russia“, ha sottolineato Radev.

Dopo l’attacco, Sofia ha informato l’Alleanza Atlantica ed è tornata a chiedere sostegno per far fronte agli attacchi. Già a inizio ottobre, infatti, due portacontainer erano state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. Una era affondata e il suo equipaggio, composto da nove siriani e un egiziano, risulta ancora disperso. Le 18 persone a bordo della seconda, invece, sono state tratte in salvo.

Le reazioni

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato gli attacchi, definendoli “un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina”. Sui social media ha descritto l’episodio al largo della costa bulgara come “inaccettabile”: “Condanno fermamente gli attacchi con droni contro navi mercantili vicino alla costa bulgara. Mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza nel Mar Nero. Siamo al fianco della Bulgaria e ringraziamo i soccorritori per la loro rapida risposta. I responsabili devono renderne conto”. 

A fare da eco alle parole di von der Leyen è arrivato anche l’intervento del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: “L’Ue esprime la sua piena solidarietà alla Bulgaria a seguito degli attacchi di ieri sera contro navi da carico al largo delle sue coste – ha scritto su X -. Gli attacchi contro la navigazione civile e le navi mercantili nel Mar Nero si stanno intensificando. Sono assolutamente inaccettabili. Il Consiglio europeo affronterà la questione e l’intensificarsi delle campagne ibride della Russia nella riunione prevista per la fine di questa settimana”. 

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Diego Semino
|
Armatori,Notizie,Sicurezza
Hapag-Lloyd illustra la proposta rivista per ZIM e punta a superare le riserve di Israele
La Redazione
|
Sicurezza
Lotta alla flotta fantasma, Macron: "La Marine Nationale ha abbordato una petroliera"
L'Alto Rappresentante Kaja Kallas
La Redazione
|
Sicurezza
Kallas e l'appello su Aspides: "Abbiamo bisogno di almeno 10 navi"
La Redazione
|
Notizie,Porti,Sicurezza
Un corriere non legge la mail, parti di un F35 finiscono nelle mani di Pechino
La Redazione
|
Notizie,Sicurezza
L'ex premier britannico Johnson sull'accordo Trump-Putin: "Royal Navy intercetti le navi russe nella Manica"
Carlo Esposito
|
Infrastrutture,Sicurezza
La minaccia iraniana all’infrastruttura energetica del Golfo dopo la guerra
La Redazione
|
Sicurezza
Il generale Masiello: "Attenzione sul futuro dell'Artico"
La Redazione
|
Porti,Sicurezza
Una donna al comando della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure