Bulgaria, altre due navi colpite nel Mar Nero. Sofia: “È inaccettabile”

Altro attacco, ancora nel Mar Nero. Dopo gli episodi di inizio ottobre, che coinvolse due navi mercantili, altrettante unità sono colpite da droni al largo delle coste della Bulgaria, scatenando la reazione di Sofia. “Questo nuovo caso – ha dichiarato il primo ministro Ruden Radev – è assolutamente inaccettabile”.

L’accaduto è stato riassunto dal governo bulgaro: il primo attacco è avvenuto a 18 miglia nautiche a est di Byala, il secondo a 17 miglia a est di Krapets. L’equipaggio della prima nave, la “Chesea 3” era composto da sette cittadini ucraini e 8 azeri. L’equipaggio, sempre secondo il resoconto del primo ministro, è stato trasportato a Varna e cinque dei suoi membri stanno ricevendo assistenza medica per ferite lievi. “Non disponiamo di prove solide e chiare per muovere accuse contro l’una o l’altra parte, ma la logica suggerisce che il risultato vada a vantaggio della Russia“, ha sottolineato Radev.

Dopo l’attacco, Sofia ha informato l’Alleanza Atlantica ed è tornata a chiedere sostegno per far fronte agli attacchi. Già a inizio ottobre, infatti, due portacontainer erano state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero. Una era affondata e il suo equipaggio, composto da nove siriani e un egiziano, risulta ancora disperso. Le 18 persone a bordo della seconda, invece, sono state tratte in salvo.

Le reazioni

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha condannato gli attacchi, definendoli “un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina”. Sui social media ha descritto l’episodio al largo della costa bulgara come “inaccettabile”: “Condanno fermamente gli attacchi con droni contro navi mercantili vicino alla costa bulgara. Mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza nel Mar Nero. Siamo al fianco della Bulgaria e ringraziamo i soccorritori per la loro rapida risposta. I responsabili devono renderne conto”.

A fare da eco alle parole di von der Leyen è arrivato anche l’intervento del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa: “L’Ue esprime la sua piena solidarietà alla Bulgaria a seguito degli attacchi di ieri sera contro navi da carico al largo delle sue coste – ha scritto su X -. Gli attacchi contro la navigazione civile e le navi mercantili nel Mar Nero si stanno intensificando. Sono assolutamente inaccettabili. Il Consiglio europeo affronterà la questione e l’intensificarsi delle campagne ibride della Russia nella riunione prevista per la fine di questa settimana”.