La Norvegia ferma per la prima volta una nave per falsa bandiera: fa parte della flotta ombra

Le autorità norvegesi hanno formalmente trattenuto la Ya Qing Hai Yang, una nave da trasporto pesante di proprietà cinese e già colpita da sanzioni internazionali a causa del suo coinvolgimento nei progetti energetici della Russia, in particolare nell’Artic Lng 2.

Il provvedimento è scattato lo scorso 13 ottobre, dopo che l’imbarcazione aveva cercato rifugio dal maltempo nell’Andfjorden, al largo delle isole Vesterålen. L’ispezione condotta dall’Autorità marittima norvegese ha rivelato che la nave navigava priva di una valida registrazione dello Stato di bandiera e dei necessari certificati di sicurezza previsti dai trattati internazionali.

L’operazione rappresenta un precedente storico per il Paese scandinavo. Sebbene Oslo abbia intensificato i controlli sulla flotta ombra russa, i resoconti pubblici indicano che questa è la prima volta in assoluto che la Norvegia procede al fermo effettivo di un’imbarcazione per falsa bandiera, segnando un drastico cambio di passo nella gestione delle acque artiche.

Precedentemente nota con il nome di Ocean 28, la Ya Qing Hai Yang è un’unità per carichi pesanti varata nel febbraio 2022, lunga 154 metri e larga 42. La nave è finita nel mirino delle sanzioni statunitensi ed europee dopo aver trasportato imponenti moduli industriali dalla Cina verso il terminal siberiano di Arctic Lng 2, uno dei progetti di punta di Mosca per il gas naturale liquefatto.

Secondo quanto confermato dagli ispettori di Oslo, il blocco non è legato in via diretta allo status di imbarcazione sanzionata, bensì alle violazioni amministrative e di sicurezza riscontrate a bordo durante lo stazionamento forzato. La nave rimarrà ferma nelle acque norvegesi finché i gestori non avranno regolarizzato la propria posizione con uno Stato di bandiera legittimo e ottenuto tutta la documentazione idonea alla navigazione.