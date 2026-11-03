Novamarine, accordo con Edge per realizzare droni navali

I primi due modelli saranno presentati al salone Euronaval di Parigi

La firma fra Novamarine e Edge

Ultimo aggiornamento 3 novembre 2026 - 16:01

Novamarine, società di Olbia attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto a elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ed Edge Europe, la società europea con sede a Parigi dell’emiratino Edge Group, gruppo attivo nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, annunciano di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare il potenziale sviluppo congiunto di modelli di Usv (Unmanned Surface Vehicles), droni navali a guida autonoma, appartenenti al segmento professional di Novamarine.

I droni in esposizione

 

L’accordo prevede che Novamarine si occupi della produzione delle piattaforme Usv presso il proprio stabilimento produttivo ad Olbia, mentre Edge Group curerà la fornitura e l’integrazione dei sistemi di navigazione autonoma a bordo, avvalendosi delle rispettive competenze e dei contributi del Technology Innovation Institute, braccio di ricerca applicata dell’Advanced Technology Research Council (Atrc) di Abu Dhabi, e di Abu Dhabi Ship Building (Adsb), la divisione navale di Edge che vanta oltre 30 anni di esperienza nella progettazione, costruzione, riparazione, manutenzione, ammodernamento e conversione di imbarcazioni navali e commerciali.

Novamarine presenterà i primi due modelli Usv in occasione di Euronaval 2026, uno dei principali saloni internazionali dedicati alla difesa navale, in programma a Parigi dal 3 al 6 novembre. La presentazione segna il debutto della nuova linea di droni navali senza equipaggio, appartenenti al segmento professional di Novamarine e progettati per svolgere diverse tipologie di attività, tra cui ricerca e soccorso.

Interamente progettata e realizzata in house, la linea Usv comprende imbarcazioni di lunghezza compresa tra 5 e 26 metri. Fedeli alla filosofia costruttiva di Novamarine, questi mezzi sono concepiti per integrare sistemi di bordo complessi e tecnologie sviluppate da diversi partner, adattandosi alle specifiche esigenze operative di ciascuna missione.

I due esemplari esposti al salone testimoniano inoltre la collaborazione con importanti partner tecnologici, tra cui Rohde & Schwarz per i sistemi antidrone, Rotax per la propulsione, Orqa per i droni aerei (Uav) e Teledyne per i sistemi di visione termica e radar. Grazie a queste sinergie, Usv si configura come una piattaforma versatile e aperta all’integrazione di diverse soluzioni tecnologiche, capace di coniugare l’esperienza di Novamarine nella progettazione e costruzione nautica con competenze specialistiche, per rispondere a un’ampia gamma di esigenze operative.

Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine, ha così commentato: “Questo accordo rappresenta un passo importante nel percorso di crescita attraverso l’innovazione e conferma la nostra volontà di rafforzare la presenza nel segmento professional. La collaborazione con Edge Group ci permette di unire la nostra esperienza nella progettazione e costruzione di imbarcazioni ad alte prestazioni con tecnologie avanzate di navigazione autonoma, dando vita a una nuova generazione di mezzi capaci di rispondere a esigenze operative sempre più complesse. La presentazione dei primi modelli Usv a Euronaval 2026 rappresenta un’importante occasione per mostrare il potenziale di questa sinergia e aprire nuove prospettive di sviluppo sui mercati internazionali”.

Khaled Al Zaabi, presidente della divisione Platforms & Systems di Edge, ha aggiunto: “Novamarine sa bene di cosa abbiano bisogno gli equipaggi impegnati in attività di pattugliamento e salvataggio; il nostro approccio consiste nel valorizzare questo bagaglio di conoscenze, anziché ripartire da zero. Integrando le piattaforme di Novamarine con le competenze del Technology Innovation Institute nella navigazione autonoma e quelle di Adsb nell’integrazione di sistemi, esploreremo come le imbarcazioni di superficie a guida autonoma possano svolgere un’ampia gamma di missioni in mare, tutelando al contempo l’incolumità del personale. È questo il modello basato sulla collaborazione che stiamo portando in Europa: lavorare al fianco di aziende italiane già affermate, per crescere insieme a loro anziché competere contro di esse”.

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