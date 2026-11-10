Pace ad Abu Dhabi, Trump prova a chiudere la guerra (e ridisegnare l’Europa)

Martedì 10 novembre ad Abu Dhabi sono ripartiti, dopo nove mesi di silenzio, i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Quattro ore di trattative, gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff al tavolo e una seconda giornata di incontri già in calendario per mercoledì. Il segretario di Stato Marco Rubio ha definito i colloqui «molto produttivi». Volodymyr Zelensky, da Copenaghen, ha parlato di una discussione «costruttiva e piuttosto sostanziale».

Non ci sono state svolte. E difficilmente poteva essere altrimenti. Le posizioni restano molto distanti: Mosca pretende il ritiro delle forze ucraine dai territori che rivendica come propri dopo le annessioni del 2022, a partire dal Donetsk, oltre a limiti alle dimensioni dell’esercito di Kyiv e all’esclusione dell’Ucraina dalla Nato. Kyiv chiede garanzie di sicurezza solide e risorse per la ricostruzione, mentre respinge qualsiasi cessione di territori che le forze russe non sono riuscite a conquistare sul campo. Qualche passo avanti, almeno nella definizione dei temi da affrontare, sembra però esserci.

Il punto più delicato, e quello che più interessa a Washington, è il tentativo di allargare il negoziato oltre i confini del conflitto. Kushner ha prospettato una nuova architettura di sicurezza europea che coinvolga anche la Russia, sul modello del Consiglio Nato-Russia, ormai sciolto. Un’apertura alle richieste di Mosca, che da tempo rivendica un ruolo nelle decisioni sul futuro assetto strategico del continente. Gli europei sono presenti ad Abu Dhabi, ma soltanto per incontri separati con la delegazione ucraina: Mosca ha insistito perché il tavolo negoziale restasse circoscritto ai tre Paesi.

La prima giornata, secondo quanto riferito dalle parti, si è concentrata soprattutto sulle questioni umanitarie: scambi di prigionieri, restituzione dei civili e dei bambini deportati. Zelensky ha ribadito anche la necessità di garanzie di sicurezza per il periodo successivo alla guerra. Sullo sfondo continuano i bombardamenti russi contro le infrastrutture energetiche ucraine, con l’obiettivo di mettere sotto pressione la popolazione e il sistema produttivo proprio mentre si avvicina l’inverno.

È la terza volta che Abu Dhabi ospita incontri negoziali nel 2026, dopo i round di gennaio e febbraio. I colloqui di Ginevra di febbraio non avevano portato a risultati concreti. Ora Trump cerca di imprimere un’accelerazione. Il presidente americano ha parlato di una «forte inclinazione» alla pace da entrambe le parti e di un possibile «grande, bellissimo accordo». I suoi inviati sostengono di aver ridotto le distanze tra Mosca e Kyiv nel corso delle settimane di diplomazia condotta separatamente con le due capitali.

Le aspettative restano basse. Nessuno si attende una svolta immediata. Ma il ritorno al confronto diretto tra le delegazioni, dopo mesi di guerra di logoramento e di attacchi alle infrastrutture energetiche, rappresenta comunque un segnale. La partita americana, però, va ben oltre il cessate il fuoco: Washington punta a legare la fine della guerra a una revisione degli equilibri di sicurezza europei, con la Russia nuovamente coinvolta nel confronto sul futuro del continente. Un progetto che potrebbe cambiare profondamente i rapporti tra le potenze europee e gli Stati Uniti, ma che rischia anche di lasciare gli alleati di Kyiv ai margini delle decisioni sul loro stesso futuro.