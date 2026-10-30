L’Unione Europea annuncia i primi due poli per i test di droni

A Selonia, in Lettonia, focus sul settore aereo e terrestre. Nei Paesi Bassi, invece, spazio alla tecnologie marittime

Un drone della marina militare

Ultimo aggiornamento 30 ottobre 2026 - 11:43

Uno avrà sede in Lettonia, nell’area militare di Selonia. L’altro nei Paesi Bassi, a Scheveningen. L’Europa si prepara ad annunciare la nascita dei primi due poli tecnologici per i droni. Prenderanno il nome di “European Drone Technology Hubs” e saranno operativi a partire dal 2027.

L’annuncio è arrivato all’evento Nato Fuse di Riga. A spiegare le specifiche dei due hub è stato il commissario dell’Unione Europea per l’Economia, Valdis Dombrovskis: “Offriranno ambienti in cui sarà possibile sviluppare, testare e valutare in condizioni operative nuovi concetti e tecnologie per droni militari destinati all’impiego terrestre, marittimo e aereo”, ha dichiarato.

Da qui la distinzione. A Selonia, dove è già presente anche uno dei poligoni di innovazione della Nato, gli studi si concentreranno “su tecnologie per droni e sistemi anti-drone in ambito terrestre e aereo”. A Scheveningen, invece, il focus sarà “su capacità navali, sicurezza dei fondali marini, protezione dei porti e salvaguardia delle infrastrutture sottomarine critiche”. Ha precisato Dombrovskis: “Sebbene operino in domini differenti, entrambi condividono un unico obiettivo: accelerare lo sviluppo, la sperimentazione e l’impiego di soluzioni efficaci. Si tratta di un passo concreto verso la creazione di una rete europea di poli tecnologici per i droni, in cui Stati membri, industria, ricercatori e utenti militari collaborano per portare questa tecnologia cruciale dal laboratorio al campo operativo, in tempi più rapidi”.

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