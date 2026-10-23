Romania: nave mercantile colpita da droni affonda nel Mar Nero, un morto e tre dispersi

Una nave mercantile battente bandiera delle Comore sta affondando nel Mar Nero, a circa 13 miglia nautiche da Costanza in Romania. Lo riportano i media di Bucarest spiegando che l’imbarcazione è stata colpita da droni.

Nove marinai sono stati tratti in salvo da un’altra nave mercantile, tre risultano dispersi e una persona è morta. A bordo della nave si trovava un equipaggio di 13 membri: 10 cittadini ucraini e 3 cittadini azeri.

Le autorità romene hanno riferito che sono in corso operazioni di ricerca e soccorso. Il ministero dell’Interno ha dichiarato che la polizia di frontiera è stata informata dal Centro di coordinamento marittimo di un incendio a bordo di un’imbarcazione commerciale, che “ha riportato gravi danni e si è capovolta, con un rischio imminente di affondamento”. L’incidente è avvenuto a circa 13 miglia nautiche a est della città portuale di Costanza.

Il presidente romeno Nicusor Dan ha affermato che l’incidente avvenuto nel Mar Nero dove una nave sarebbe stata colpita da droni con la morte di una persona “rappresenta un nuovo episodio nel processo di escalation delle azioni della Russia contro l’Ucraina”.