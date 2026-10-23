Romania: nave mercantile colpita da droni affonda nel Mar Nero, un morto e tre dispersi

Il presidente romeno Dan: "L'incidente nel Mar Nero è un nuovo episodio dell'escalation russa"

Navi davanti al porto di Costanza (foto d'archivio)

Ultimo aggiornamento 23 ottobre 2026 - 13:01

Una nave mercantile battente bandiera delle Comore sta affondando nel Mar Nero, a circa 13 miglia nautiche da Costanza in Romania. Lo riportano i media di Bucarest spiegando che l’imbarcazione è stata colpita da droni.

Nove marinai sono stati tratti in salvo da un’altra nave mercantile, tre risultano dispersi e una persona è morta. A bordo della nave si trovava un equipaggio di 13 membri: 10 cittadini ucraini e 3 cittadini azeri.

Le autorità romene hanno riferito che sono in corso operazioni di ricerca e soccorso. Il ministero dell’Interno ha dichiarato che la polizia di frontiera è stata informata dal Centro di coordinamento marittimo di un incendio a bordo di un’imbarcazione commerciale, che “ha riportato gravi danni e si è capovolta, con un rischio imminente di affondamento”. L’incidente è avvenuto a circa 13 miglia nautiche a est della città portuale di Costanza.

Il presidente romeno Nicusor Dan ha affermato che l’incidente avvenuto nel Mar Nero dove una nave sarebbe stata colpita da droni con la morte di una persona “rappresenta un nuovo episodio nel processo di escalation delle azioni della Russia contro l’Ucraina”.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Vittorio Parmigiani e Lorenzo Sanna
Daniele Izzo
|
Notizie
Sanna è il nuovo presidente di Anpan: succede a Parmigiani
Matteo Paroli
La Redazione
|
Notizie,Porti
Bomba sulla Diga, Paroli: "Varchi aperti e viabilità invariata"
La Redazione
|
Armatori,Innovazione
Marnavi: la nave Attilio Ievoli JR e l'innovazione della desalinizzazione offshore
Andrea Faliero
|
Notizie,Yacht
Kim Jong-un, vacanze extralusso: yacht da 80 metri, piscina da 50 e scivoli d’acqua
La Redazione
|
Armatori,Notizie
Paolo Moretti nominato amministratore delegato di Rina
La Redazione
|
Notizie,Porti,Sicurezza
La prima petroliera carica di gasolio russo è partita per gli Usa
Auto elettriche in un porto cinese
Alberto Ghiara
|
Energia Pulita,Intermodalità,Notizie
Automotive, svolta in Cina sulle merci pericolose: via libera ai treni per le batterie al litio
La Redazione
|
Armatori
Cantieri navali, il Giappone punta a raddoppiare la produzione entro il 2035