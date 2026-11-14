Russia, nuova rotta da Murmansk per grano e ghisa: il Mar Nero è sotto attacco

La Russia ha avviato le prime spedizioni di grano e ghisa dal porto artico di Murmansk per ridurre la dipendenza dagli scali del Mar Nero, esposti agli attacchi di Mosca e Kiev che hanno compromesso la sicurezza del traffico commerciale. Si tratta del primo carico di grano mai movimentato dallo scalo settentrionale e della prima spedizione di ghisa dopo trent’anni.

Il porto commerciale di Murmansk, libero dai ghiacci tutto l’anno e accessibile attraverso acque internazionali, ha caricato a fine ottobre le prime 3.400 tonnellate di frumento provenienti dalle regioni agricole meridionali del Paese. Secondo dati di mercato e fonti del settore, un quantitativo complessivo di 28.500-29.500 tonnellate di grano è destinato a Casablanca, in Marocco. Il trasporto ferroviario, lungo oltre 2.000 chilometri dal sud della Russia all’estremo nord, è stato organizzato in collaborazione con Demetra Holding.

Parallelamente è ripresa la movimentazione di ghisa: oltre 65.000 tonnellate sono state trasportate dagli Urali con più di 180 carri ferroviari. È la prima operazione di questo tipo dal 1996. Il carico, probabilmente destinato alla Turchia – l’Unione europea ha vietato le importazioni di ghisa russa dal 1° gennaio 2026 – richiede attrezzature specifiche, tra cui benne ed elettromagneti installati sulle gru portuali. La rotta artica comporta tempi di navigazione superiori di circa dieci giorni rispetto al Mar Nero e costi di trasporto marittimo quasi doppi. Secondo gli analisti, il sovraccosto logistico complessivo, considerando sia la tratta ferroviaria sia quella marittima, può raggiungere i 100 dollari per tonnellata. Murmansk, porto che durante la Seconda guerra mondiale fu uno dei principali punti di arrivo dei convogli alleati diretti in Unione Sovietica, si aggiunge così agli scali baltici, già sottoposti a forti pressioni. Nel solo settembre, da questi ultimi è transitato oltre il 60% delle esportazioni russe di grano via mare.

Gli attacchi contro navi e infrastrutture portuali nel Mar Nero, stimati in diverse centinaia dall’inizio del 2026, hanno ridotto sensibilmente i volumi movimentati da Novorossijsk e dai porti del Mar d’Azov. Mosca ha reagito diversificando le direttrici di esportazione verso il Baltico, il Caspio e ora l’Artico, accettando costi logistici più elevati pur di mantenere i flussi commerciali verso il Medio Oriente e il Nord Africa. Murmansk valuta intanto l’avvio di spedizioni mensili regolari di ghisa e un potenziamento delle strutture destinate alla movimentazione di grano e rinfuse solide.