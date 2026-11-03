Leonardo presenta Sadoc 5 a Athena L: utilizzano l’IA per il controllo navale

Uno ha preso il nome di Sadoc 5. L’altro di Athena L. Sono i nuovi sistemi di comando e controllo navale presentati da Leonardo a Euronaval 2026. Entrambi sfruttano l’intelligenza artificiale per supportare l’analisi e il contratto di minacce evolute, dai droni ai missili balistici e ipersonici.

Sadoc 5 sarà destinato a diverse piattaforme, tra le quali i nuovi cacciatorpedinieri per la Marina Militare, ed è realizzato nello stabilimento di Roma Tiburtina. Athena L, sviluppato tramite la controllata Gem Elettronica, è invece pensato per unità più piccole. “Dai conflitti più recenti, abbiamo osservato che minacce particolarmente evolute coesistono con alcune più semplici ma capaci di produrre effetti di massa”, ha spiegato l’amministratore delegato di Leonardo Lorenzo Mariani durante Euronaval.

Il riferimento corre subito ai droni. “Digitalizzazione, intelligenza artificiale, sistemi autonomi, sensoristica avanzata e nuove capacità di elaborazione e condivisione dei dati stanno ridefinendo requisiti, tempi e modalità operative – ha aggiunto dopo la firma dell’intesa per rafforzare il ruolo di Orizzonte Sistemi Navali -. In questo contesto, campioni industriali come Leonardo e Fincantieri svolgono un ruolo essenziale nel sostenere l’autonomia tecnologica e la competitività del Paese con una visione strategica orientata al futuro”.