Nasce la Northern Navis Initiative: “Così aumentiamo la sicurezza tra Atlantico e Mar Baltico”

L'intesa è stata sottoscritta da Regno Unito, Islanda, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Estonia, Lituania e Lettonia

La firme del Northern Navis Initiative a Oslo
La firme del Northern Navis Initiative a Oslo

Ultimo aggiornamento 11 novembre 2026 - 16:15

Regno Unito, Islanda e Paesi Bassi. Ma anche gli Stati scandinavi, Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia, e quelli baltici, Estonia, Lituania e Lettonia. La Royal Navy e gli alleati della Joint Expeditionary Force hanno firmato un accordo per istituire la “Northern Navis Initiative”. L’intesa, oltre a lanciare un forte segnale di unità in un panorama caratterizzato da minacce in continua evoluzione, ha un obiettivo chiaro: “Aumentare la sicurezza in tutto il Nord Europa, nell’Atlantico Settentrionale e nel Mar Baltico”.

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Il patto tra Marine

Il patto è stato firmato a Oslo, in Norvegia. Il cuore riguarda la capacità delle Marine di agire tempestivamente e passare sotto il comando Nato qualora l’Alleanza dovesse mobilitarsi su larga scala. Ma i punti salienti sono diversi. Stessi standard di addestramento, pianificazione congiunta per rispondere a una crisi e sviluppo di equipaggiamenti simili e compatibili tra loro. «Significa che una fregata della Royal Navy potrà trasferire la responsabilità operativa a un altro membro senza perdere slancio», spiegano dal ministero della Difesa britannico. E viceversa. Le dieci Forze armate alleate opereranno in perfetta sinergia per mantenere la regione pacifica, stabile e cooperativa.

La Nato fornisce le fondamenta, inclusi gli standard, i piani e il quadro per la difesa collettiva, la Northern Navis Initiative riunisce un gruppo più ristretto per collaborare da vicino, in modo regolare e con un livello di prontezza più elevato. «Dopo nove mesi di duro lavoro, sono lieto che l’iniziativa abbia compiuto un enorme passo in avanti», sottolinea il generale Gwyn Jenkins, primo comandante della coalizione, ripercorrendo le tappe che hanno portato dalla dichiarazioni d’intenti di aprile alla firma in Norvegia. «Insieme, abbiamo dimostrato cosa è possibile fare quando nazioni che condividono gli stessi principi sono unite da un obiettivo comune. Le minacce che affrontiamo si stanno moltiplicando e dobbiamo essere all’altezza della sfida che ci attende».

La replica di Mosca

La replica di Mosca non si è fatta attendere. Il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, è stato chiaro: “Dovremo analizzare la partnership per determinare in che modo i suoi piani influenzeranno gli interessi della Russia”. Solo dopo un primo studio, ha precisato a Tass, “potremo discutere la formulazione di una posizione”.

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