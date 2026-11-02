Svezia, controlli su una nave sospettata di legami con l’intelligence russa

Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre la polizia di frontiera svedese ha condotto un controllo documenti su una piccola nave da carico generale ferma nel porto di Storugns, nel nord dell’isola baltica di Gotland. Negli ultimi anni il Mar Baltico è diventato il principale teatro delle azioni ibride russe contro i paesi della NATO e dell’Unione Europea, tra sabotaggi ai cavi sottomarini, mercantili fermi per giorni davanti a basi militari e attività sospetta di droni.

La nave dovrebbe essere la Germanica HAV , battente bandiera di Antigua e Barbuda, gestita dalla società norvegese HAV Ship Management, a sua volta parte del piccolo gruppo armatoriale di Oslo HAV Shipping . All’interno del gruppo, la proprietà delle navi è intestata a HAV Bulk, mentre HAV Ship Management si occupa della gestione tecnica e degli equipaggi, reclutati attraverso un ufficio di rappresentanza a Kaliningrad.

Fonti di intelligence europee citate dall’ emittente svedese TV4 ritengono molto probabile che le navi del gruppo agiscano nell’interesse di Mosca. Sempre secondo TV4, all’operazione avrebbe partecipato l’unità d’élite della polizia svedese, la Nationella insatsstyrkan, e l’equipaggio sarebbe stato composto da cittadini russi. La polizia svedese non ha confermato nessuna delle due informazioni e la portavoce Carina Skagerlind ha parlato di controllo di routine , concluso senza rilievi, precisando che valutazioni individuali sono svolte per decidere quali navi sottoporre a verifica.

Partita il 27 ottobre da Haraholmen, nel nord della Svezia, tra il 28 e il 29 la Germanica HAV ha navigato a zig-zag a bassa velocità di fronte a un’area addestrativa delle forze armate svedesi. La nave ha poi raggiunto Storugns e il 1° novembre, dopo il controllo delle autorità svedesi, è ripartita per la Danimarca . Non sono state rese pubbliche prove di un legame con spionaggio o droni, ma che il controllo sia arrivato subito dopo le manovre sospette davanti all’area militare e l’eventuale impiego di un’unità antiterrorismo sono indicazioni dei sospetti svedesi.

Questi sospetti appaiono fondati se si guarda alle altre navi parte del gruppo HAV Shipping. Un’ inchiesta del dicembre 2025 ha rilevato 19 presenze coincidenti con il volo di droni sopra siti e installazioni militari in Germania e Paesi Bassi per due navi del gruppo, HAV Dolphin e HAV Snapper, e una terza nave, il mercantile Lauga.

La stessa inchiesta ha segnalato anche l’esistenza di un documento di Rosatom (la compagnia statale russa per l’energia nucleare) del 2024 che presentava un drone con capacità di decollo e atterraggio dal ponte di una nave. Le navi indiziate si trovavano, al tempo degli avvistamenti di droni, ben all’interno del raggio di tali droni. Inoltre, l’inchiesta documenta soste da parte della HAV Dolphin e della HAV Snapper nel cantiere Pregol di Kaliningrad, ritenuto legato alle forze armate russe e a Rosatom.

Nonostante la proprietà norvegese e le bandiere di comodo, il reclutamento di equipaggi e la manutenzione in Russia offrono a Mosca più di un canale di accesso a queste navi e gettano quantomeno dei sospetti sulle loro attività.

Le precedenti ispezioni sulla HAV Dolphin non hanno rilevato nulla di anomalo, ma come affermato da un analista di Black Bird Group , una nave da carico può fungere da piattaforma per il lancio e il recupero di droni e ha spazio a sufficienza per nasconderli. HAV Shipping, dal canto suo, nega ogni coinvolgimento .

Lo stesso schema è emerso in altri episodi. Nel maggio 2025, nel Mare del Nord, sette droni hanno seguito il pattugliatore tedesco Potsdam per circa tre ore mentre scortava il Lauga. Secondo un rapporto dell’IISS , tra l’agosto 2024 e il febbraio 2026 sono 144 le violazioni dello spazio aereo europeo da parte di droni, quasi la metà delle quali sopra installazioni militari.

Il rapporto indica come molto probabile che dietro la campagna ci sia il Cremlino, intento a misurare tempi di reazione delle difese aeree NATO e mappare le vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Il mare, infatti, offre agli operatori una copertura difficile da ottenere a terra. Una nave può avvicinarsi alla costa, spegnere il transponder AIS durante il lancio o il recupero del drone e riaccenderlo una volta al largo. Secondo l’istituto, il ricorso a queste soluzioni è anche una conseguenza delle espulsioni di massa di ufficiali d’intelligence russi dalle capitali europee nel 2022, che hanno costretto il Cremlino a cercare canali alternativi per raccogliere informazioni.

Nel rapporto è riportato come la HAV Dolphin sia stata rilevata più volte nelle vicinanze dei sorvoli, anche fuori dalla Germania, ma lo stesso istituto riconosce che questa presenza ripetuta resta un indizio circostanziale e non una prova.

Le contromisure che gli Stati costieri attuano nei confronti delle navi legate alla Russia hanno un effetto sul commercio. Secondo la società danese di intelligence marittima Risk Intelligence , l’aumento di ispezioni e fermi, concentrato nel Golfo di Finlandia e negli stretti danesi, sta già allungando le soste nei porti e rallentando il traffico.

I margini d’azione restano comunque stretti. La Convenzione ONU sul diritto del mare riconosce allo Stato costiero piena giurisdizione in porto e poteri limitati nel mare territoriale. Nella zona economica esclusiva, invece, una nave regolarmente registrata non può essere trattenuta senza il consenso dello Stato di bandiera. Il controllo di Storugns è avvenuto in porto, dove la giurisdizione svedese è piena, e nella forma di una verifica di frontiera, che non richiede di contestare alcun reato.

È difficile che controlli come quello di Storugns bastino da soli a limitare l’attività russa. Ogni ispezione aggiunge però un tassello al mosaico che gli alleati stanno costruendo su queste navi, sui loro equipaggi e sulle loro rotte, e ne accresce la consapevolezza della situazione. Nel lungo periodo è proprio questo accumulo di informazioni che può permettere di passare dagli indizi circostanziali a prove concrete, e quindi a misure con effetti tangibili.