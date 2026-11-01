Taiwan accusa Pechino: “Intimidisce il traffico marittimo lungo la costa orientale dell’isola”

La situazione tra Pechino e Taipei torna a scaldarsi. «La Guardia costiera cinese sta intimidendo il traffico marittimo». A dichiararlo è la Capitaneria di porto di Taiwan, che ha aggiunto di aver inviato unità navali a monitorare la situazione.

Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, la Cina ha intensificato le attività al largo della costa orientale dell’isola da giugno, effettuando regolari pattugliamenti con le proprie unità della Guardia costiera. Le autorità di Taiwan, d’altro canto, ritengono che Pechino stia conducendo esercitazioni in vista di un possibile blocco marittimo. Taipei considera quelle acque strategiche per le rotte di approvvigionamento. Pechino, dal canto suo, non riconosce alcuna rivendicazione di sovranità taiwanese.

La tensione si è rialzata nelle ultime ore. Sabato 31 ottobre Pechino ha annunciato un nuovo pattugliamento sulla costa orientale. La risposta di Taipei non si è fatta attendere: la Guardia costiera ha riferito che erano coinvolte due unità cinesi e di aver inviato proprie navi per monitorarne i movimenti. Secondo i militari taiwanesi, i «tentativi della Cina di intimidire le navi in mare attraverso comunicazioni radio rappresentano una chiara espansione delle proprie pretese di potere, violano il diritto internazionale, compromettono la pace e la stabilità regionale e sono in contrasto con la realtà». «Il nostro Paese esercita diritti sovrani e giurisdizione sulla zona economica esclusiva a est di Taiwan. La Cina non ha alcuna giurisdizione sulle acque taiwanesi», hanno aggiunto.

Sempre sabato, secondo quanto riferito separatamente dalla Guardia costiera di Taiwan, Pechino ha inviato un’altra nave della propria Guardia costiera in prossimità delle isole Pratas, controllate da Taipei e situate in una posizione strategica all’estremità settentrionale del Mar Cinese Meridionale. Dall’inizio dell’anno, ha aggiunto la Capitaneria di porto taiwanese, le unità cinesi sono state «allontanate» dalle acque delle Pratas in 13 occasioni. Gli esperti di sicurezza considerano le isole vulnerabili a un eventuale attacco cinese a causa della loro distanza geografica: si trovano infatti a oltre 400 chilometri (250 miglia) dalle coste taiwanesi.