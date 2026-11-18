Dalla guerra ibrida alla sicurezza delle infrastrutture marittime, dalle nuove rotte artiche alla crisi energetica, fino al futuro di Gaza e alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Tony Blair, ex primo ministro britannico, affronta i principali nodi geopolitici ed economici del nostro tempo in questa intervista al Secolo XIX-Blueconomy.com, a margine del Blue Economy Summit & Trade Show (Best), in corso a Genova. Blair richiama l’Europa alla necessità di ripensare le proprie strategie energetiche e di sicurezza, senza perdere di vista le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale.

La guerra ibrida colpisce sempre più spesso in modo silenzioso, attraverso attacchi informatici contro porti, reti energetiche e cavi sottomarini. Il Mediterraneo e l’Europa sono particolarmente esposti. L’Occidente sta sottovalutando questa minaccia? Come possiamo proteggere le infrastrutture critiche prima di trovarci di fronte a paralisi strategiche?

«Può diventare un problema serio sul piano della sicurezza. Con la diffusione dell’intelligenza artificiale è molto più facile condurre attacchi informatici e renderli efficaci. Ma l’IA ci offre anche l’opportunità di sviluppare sistemi di difesa migliori. La sicurezza informatica dovrebbe quindi essere una priorità assoluta per i governi. Da un lato, occorre rendere le infrastrutture essenziali il più possibile sicure contro potenziali attacchi: ci sono già oggi numerose misure che i governi possono adottare. Dall’altro, credo che a un certo punto sarà necessario un accordo globale per favorire la cooperazione tra i Paesi, in particolare tra Stati Uniti e Cina, nell’affrontare queste minacce. È un po’ quello che accadeva un tempo con le armi nucleari: è nell’interesse di tutti, anche di chi è politicamente avversario, unire le forze per gestire e contenere il rischio».

Passiamo all’energia e alla sovranità energetica. Prima la guerra in Ucraina, poi lo shock nello Stretto di Hormuz hanno messo in evidenza quanto l’Europa resti vulnerabile alle pressioni legate ai combustibili fossili. Per evitare di ritrovarsi nuovamente isolati o impreparati, i governi devono abbandonare ogni esitazione e investire con decisione nei nuovi carburanti, dall’idrogeno ai biocarburanti avanzati fino agli e-fuel?

«L’Europa, Regno Unito compreso, è stata colpita duramente, prima di tutto dalla crisi energetica legata alla guerra in Ucraina. Ora c’è la chiusura dello Stretto di Hormuz, ci sono i problemi a Bab el-Mandeb e a Suez. Tutto questo accade in un momento in cui, con la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, l’energia conta più che mai. Credo serva un cambiamento radicale della nostra politica energetica, che punti sull’energia a basso costo e sull’elettrificazione. Dobbiamo anche riconoscere che l’intero dibattito sul cambiamento climatico e le politiche che ne sono derivate devono evolvere. Quando, un paio di decenni fa, introdussi in Gran Bretagna la nuova legislazione sul clima, le emissioni provenivano soprattutto dal mondo sviluppato. Era importante dimostrare che i Paesi industrializzati potessero promuovere le tecnologie e l’energia pulita, componenti necessarie del nostro futuro. Riconosco che il cambiamento climatico sia un problema reale. Ma oggi l’Europa non può risolverlo da sola. Le emissioni europee rappresentano circa il 10% di quelle globali: una quota limitata rispetto a quelle di Stati Uniti, Cina e India, che puntano tutte sull’energia a basso costo e sull’elettrificazione. Nel frattempo, noi imponiamo costi elevati alle nostre imprese e ai nostri consumatori. Serve quindi un approccio completamente nuovo all’energia. Le rinnovabili hanno certamente un grande futuro e vanno incoraggiate, ma dove esistono condizioni di sostenibilità commerciale. Non possiamo continuare a pagare l’energia molto più dei nostri concorrenti».

Veniamo al Medio Oriente. Lei ricopre un ruolo di primo piano nel Comitato esecutivo del Board of Peace per il futuro della Striscia di Gaza. Sul terreno, però, la ricostruzione stenta a partire, tra stalli diplomatici e diffidenza reciproca. Che cosa dobbiamo realisticamente aspettarci da questo organismo? Può davvero garantire a Gaza una governance stabile o rischia di restare una scatola vuota?

«Il piano del Board of Peace per Gaza è stato concordato e accettato dalle Nazioni Unite ed è oggi recepito in una risoluzione dell’Onu. È l’unico piano praticabile e sensato per Gaza, perché si fonda su due principi fondamentali. Il primo è che, dopo l’attacco del 7 ottobre, Hamas non può restare al potere nella Striscia. Il secondo è che la popolazione di Gaza deve essere libera da restrizioni e poter organizzare il proprio futuro come desidera. Se attuato, il nostro piano consentirà di raggiungere entrambi gli obiettivi. Il problema è che bisogna metterlo nelle condizioni di funzionare: Hamas deve disarmarsi e Israele, su questa base, deve ritirarsi e lasciare Gaza libera. Gli abitanti della Striscia devono essere liberi da entrambe le parti, se vogliono avere un futuro. Devono essere liberi dalle operazioni militari dell’Idf, ma questo potrà avvenire soltanto se saranno liberi anche dal governo di Hamas e dalle sue armi. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Ci stiamo lavorando intensamente. Collaboreremo con qualunque governo israeliano emergerà dalle trattative successive alle elezioni. Il piano giusto esiste già: dobbiamo soltanto avere la possibilità di metterlo in pratica».

Dal Medio Oriente ci spostiamo al Polo Nord. Con il progressivo scioglimento dei ghiacci, Russia e Cina stanno investendo massicciamente nella rotta artica, aprendo nuovi corridoi commerciali e modificando gli equilibri del commercio mondiale. Quale prezzo rischiamo di pagare, in termini di sicurezza geopolitica per l’Europa e di danni irreversibili all’ecosistema?

«Ciò che conta davvero, ed è qui che diventa cruciale anche il rapporto tra Europa e America, è che dobbiamo essere protagonisti in quello spazio. Non possiamo permetterci che una rotta commerciale completamente nuova finisca sotto il controllo di Russia e Cina, in contrapposizione ai nostri interessi. È un problema serio e dobbiamo prenderne coscienza».

Nei dieci anni trascorsi a Downing Street ha guidato la Gran Bretagna attraverso shock economici e crisi di sicurezza. Che consiglio darebbe ai leader presenti al Best di Genova, dagli armatori agli operatori portuali e alle compagnie crocieristiche, per affrontare le turbolenze quotidiane e l’incertezza di questa fase storica?

«Il mio consiglio è molto chiaro: ci sono fattori esterni che non possiamo controllare. Se sei un armatore, un costruttore navale o lavori nel trasporto marittimo, subisci inevitabilmente gli effetti di eventi internazionali come le guerre in Ucraina e in Iran. Ma devi concentrarti su ciò che puoi controllare: la tua azienda, la sua efficienza, la strategia di crescita, il benessere e la formazione dei lavoratori, l’adozione dell’intelligenza artificiale, che cambierà il trasporto marittimo come cambierà ogni altro settore. Il mio consiglio è quindi di concentrarsi su ciò che è sotto il proprio controllo, per essere più preparati ad affrontare e superare tutto quello che invece non possiamo governare».

Se diventasse oggi primo ministro, in che modo l’intelligenza artificiale cambierebbe il suo approccio al governo del Paese e alla formazione della sua squadra?

«Se tornassi oggi a essere primo ministro, cambierei completamente il modo in cui funziona il governo. La rivoluzione dell’intelligenza artificiale comporta rischi enormi, come abbiamo appena detto, ma offre anche opportunità straordinarie a chi governa. Possiamo rivoluzionare il modo in cui lo Stato svolge le proprie funzioni e migliorarne l’efficienza. Possiamo trasformare radicalmente il sistema sanitario, puntando sulla prevenzione e non soltanto sulla cura. Possiamo migliorare l’istruzione e affrontare con maggiore efficacia problemi come la criminalità. In Paesi come i nostri, inoltre, il sistema delle autorizzazioni urbanistiche è generalmente un vero incubo: oggi una buona parte delle procedure può essere automatizzata. Credo che questo sia il momento più entusiasmante per essere al governo. Ma per sfruttare al meglio questa rivoluzione serve un mix di competenze completamente nuovo».

Prima di arrivare al Best ha avuto modo di passeggiare per Genova. Mi hanno raccontato che ha visitato alcuni monumenti e una celebre chiesa, la Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, che Charles Dickens ebbe modo di ammirare e lodò per lo straordinario splendore dei suoi interni.

«Davvero?»

Che impressione le ha fatto Genova?

«Genova è una città bellissima, ed è una città che funziona. Si capisce che non è soltanto un luogo con una splendida architettura, ma una città viva, che lavora, fatta per la sua gente. Proprio nelle ultime 24 ore, leggendo qualcosa su Genova, ho scoperto una cosa che non sapevo: non avevo idea che i blue jeans fossero nati qui. Per me è stata una novità assoluta, ma l’ho trovata fantastica. La chiesa mi è piaciuta moltissimo. Ho fatto una bella chiacchierata con il sacerdote e con le persone che erano lì. E sì, anche il cibo è davvero favoloso. Vorrei soltanto potermi fermare più a lungo…». —