Gli Stati Uniti pensano alla base navale Roosevelt Roads per un’operazione militare a Cuba

La struttura è chiusa dal 2004: a evocare il possibile blitz è stato il vicepresidente del Senato di Porto Rico Carmelo Rìos

U.S. Navy Nimitz-class aircraft carrier USS Theodore Roosevelt (CVN 71) departs Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Hawaii, to begin the sea phase of Exercise Rim of the Pacific 2026, July 7, 2026. Thirty nations, over 30 surface ships, five submarines, 15 national land forces, more than 206 aircraft and 30,000 personnel are participating in RIMPAC in and around the Hawaiian Islands, June 24 to July 31. The world's largest international maritime exercise, RIMPAC provides a unique training opportunity while fostering and sustaining cooperative relationships among participants critical to ensuring the safety of sea lanes and security on the world's oceans. RIMPAC 2026 is the 30th exercise in the series that began in 1971. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Kyle Carlstrom)

Ultimo aggiornamento 31 ottobre 2026 - 12:21

La vecchia base navale statunitense di Roosevelt Roads, nel comune di Ceiba a Porto Rico, potrebbe essere utilizzata dalle forze armate degli Stati Uniti come piattaforma di supporto per una possibile operazione militare a Cuba, finalizzata all’arresto dell’ex presidente Raúl Castro.

A evocare l’ipotesi è stato il vicepresidente del Senato portoricano, Carmelo Ríos, durante un’audizione pubblica sul futuro della struttura, sospesa per ragioni legate alla sicurezza nazionale. Secondo quanto riferito dal portale locale Primera Hora, il senatore ha parlato di informazioni riservate relative a un mandato di arresto nei confronti di Castro, emesso il 16 ottobre da un giudice federale di Miami. L’ex presidente cubano è accusato di cospirazione per omicidio di primo grado in relazione all’abbattimento, nel 1996, di due aerei dell’organizzazione Hermanos al Rescate, nel quale morirono tre cittadini statunitensi e un residente permanente negli Stati Uniti.

Ríos ha ipotizzato un ruolo logistico per Porto Rico analogo a quello svolto nelle operazioni contro Nicolás Maduro in Venezuela. La base navale di Roosevelt Roads, infatti, si trova in una zona strategica. Voluta da Franklin D.Roosevelt, nel corso degli anni è divenuta un importante centro navale e logistico degli Stati Uniti nei Caraibi. Alla fine degli anni Sessanta vi fu istituito anche Camp Moscrip, sede dei Seabees: i reparti specializzati nelle costruzioni e negli interventi di emergenza. 

In seguito alla decisione della Marina statunitense di ridimensionare la presenza in zona, la base fu chiusa nel marzo del 2004. Tuttavia, già nel 2025 fotografie satellitari documentavano una possibile riattivazione della struttura. Che, oggi, torna d’attualità per l’ipotesi di un nuovo utilizzo come piattaforma di supporto per una possibile operazione militare a Cuba.

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