Von der Leyen: “Cinquanta milioni per l’hub di sicurezza marittima nel Mar Nero”

“Accelereremo i lavori per l’hub di sicurezza marittima nel Mar Nero, con un timing chiaro per il completamento e uno stanziamento dedicato di 50 milioni di euro”. L’annuncio arriva da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Che, subito dopo, rilancia: “Aumenteremo anche la sorveglianza utilizzando il sistema satellitare Copernicus“.

Von der Leyen ha parlato dalla Romania. Ha accolto con favore “la più stretta cooperazione marittima tra Romania, Bulgaria e Turchia“, per poi aggiungere: “Dobbiamo tutti agire con un senso di urgenza quando si tratta della nostra difesa e sicurezza”. La Romania, in particolare, “sia in prima linea nella sicurezza europea e un partner cruciale sia per gli altri Stati membri dell’Ue che per la Nato”, ha aggiunto von der Leyen invitando Bucarest a fare domanda per la nuova tranche di fondi messi in campo dall’iniziativa Safe.

“I cieli sopra il Mar Nero si sono oscurati con attacchi di droni contro navi commerciali al largo delle vostre coste: marinai innocenti hanno perso la vita, altri risultano ancora dispersi in mare – ha concluso -. Potete contare su una risposta unita dell’Unione Europea: la sicurezza della navigazione nel Mar Nero va ripristinata. Aumenteremo la sorveglianza del Mar Nero, utilizzando il sistema satellitare Copernicus”.