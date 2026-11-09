Von der Leyen: “Cinquanta milioni per l’hub di sicurezza marittima nel Mar Nero”

La presidente della Commissione europea ha precisato: "Aumenteremo la sorveglianza con il sistema satellitare Copernicus"

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 18:06

“Accelereremo i lavori per l’hub di sicurezza marittima nel Mar Nero, con un timing chiaro per il completamento e uno stanziamento dedicato di 50 milioni di euro”. L’annuncio arriva da Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea. Che, subito dopo, rilancia: “Aumenteremo anche la sorveglianza utilizzando il sistema satellitare Copernicus“.

Von der Leyen ha parlato dalla Romania. Ha accolto con favore “la più stretta cooperazione marittima tra Romania, Bulgaria e Turchia“, per poi aggiungere: “Dobbiamo tutti agire con un senso di urgenza quando si tratta della nostra difesa e sicurezza”. La Romania, in particolare, “sia in prima linea nella sicurezza europea e un partner cruciale sia per gli altri Stati membri dell’Ue che per la Nato”, ha aggiunto von der Leyen invitando Bucarest a fare domanda per la nuova tranche di fondi messi in campo dall’iniziativa Safe. 

“I cieli sopra il Mar Nero si sono oscurati con attacchi di droni contro navi commerciali al largo delle vostre coste: marinai innocenti hanno perso la vita, altri risultano ancora dispersi in mare – ha concluso -. Potete contare su una risposta unita dell’Unione Europea: la sicurezza della navigazione nel Mar Nero va ripristinata. Aumenteremo la sorveglianza del Mar Nero, utilizzando il sistema satellitare Copernicus”. 

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Un sottomarino di classe Virginia (foto Us Navy)
La Redazione
|
Notizie,Sicurezza
Militari transgender, stretta di Trump sui Marines: stop alle proroghe per chi rischia il congedo
La Redazione
|
Porti,Sicurezza
Allarme bomba su un traghetto al Pireo, evacuati 875 passeggeri
Una nave percorre il Canale di Suez
Massimo Mascheri
|
Infrastrutture,Sicurezza
Il Canale di Suez torna a crescere: +94% di ricavi a ottobre, il miglior mese dalla crisi del Mar Rosso
Alberto Ghiara
|
Intermodalità,Scenari economici,Sicurezza
Container, non solo shipping. Il trader: "Dall’offshore ai medicinali, la frontiera è lo stoccaggio"
Vincenzo Vitale
|
Armatori,Notizie,Sicurezza
Guerra ibrida, è il momento di proteggere chi naviga
Carlo Esposito
|
Scenari economici,Sicurezza
Israele, il generale Eisenkot prova a formare il governo
Diego Semino
|
Flotte militari,Sicurezza
Il Mediterraneo conteso: perché gli Stati Uniti non possono voltarsi dall'altra parte
Alexander Cerato
|
Armatori,Sicurezza
Navi fantasma e segnali falsi: così la "dark fleet" russa elude le sanzioni via Ais
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.