Le attività delle navi russe monitorate in prossimità delle infrastrutture sottomarine europee sembrano essersi spostate dai cavi per telecomunicazioni agli impianti energetici offshore.

È quanto emerge da un’analisi pubblicata da Windward su Russian Vessels Shift From Cables to Europe’s Energy Grid, secondo cui tra il 4 e il 12 novembre tutti e sei gli episodi di “loitering”, ovvero rallentamenti o soste prolungate di unità collegate alla Russia in aree sensibili, sono avvenuti in corrispondenza di gasdotti, interconnettori elettrici, parchi eolici o complessi petroliferi.

La società evidenzia come, dalla fine di agosto fino a inizio ottobre, la maggior parte degli episodi riguardasse invece i cavi per telecomunicazioni. La quota di eventi legati ad asset energetici è passata dal 29% del totale al 100% nell’arco di pochi giorni, mentre gli episodi riferiti esclusivamente alle telecomunicazioni si sono azzerati.

Un ulteriore elemento segnalato riguarda la tipologia delle navi coinvolte. Se in passato gli episodi relativi a infrastrutture energetiche erano spesso associati a unità battenti bandiere di Paesi terzi ma impegnate nei traffici con la Russia, gli ultimi casi hanno coinvolto esclusivamente navi di proprietà o bandiera russa, tra cui rimorchiatori e piccole navi cargo.

Secondo Windward, i siti interessati si trovano in diverse aree europee e comprendono gasdotti che collegano Norvegia e Regno Unito, interconnessioni elettriche nel Mare del Nord e parchi eolici in fase di sviluppo in Danimarca e al largo della Galizia. Tre dei sei obiettivi monitorati non sono ancora stati completati, una circostanza che, secondo gli analisti, rende particolarmente preziosa la raccolta preventiva di informazioni sul fondale e sulle attività di rilevamento in corso.

La società sottolinea che i dati Ais consentono di osservare la presenza e il comportamento delle navi, ma non dimostrano attività di sabotaggio o interferenza. Nessun danno è stato infatti segnalato nelle aree osservate. L’interpretazione proposta è che la raccolta di informazioni russe sulle infrastrutture critiche europee stia progressivamente concentrandosi sugli asset energetici, considerati particolarmente strategici in vista della stagione invernale e della maggiore dipendenza europea da gasdotti e collegamenti offshore.