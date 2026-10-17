Addio a Sergio Erede, il decano degli avvocati d’affari italiani

È morto nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre Sergio Erede, uno dei protagonisti assoluti dell’avvocatura d’affari italiana. Aveva 86 anni. Il decesso è avvenuto in ospedale a Genova, dove era stato ricoverato dopo una caduta accidentale nella sua abitazione nella città ligure.

Nato a Firenze il 14 agosto 1940, Erede si era laureato con 110 e lode in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano nel 1962. Dopo un Master of Laws alla Harvard Law School (1964) e esperienze professionali negli studi Hale & Dorr a Boston e Sullivan & Cromwell a New York, aveva fatto ritorno in Italia. Tra il 1965 e il 1969 aveva diretto l’ufficio legale di Ibm Italia, prima di fondare nel 1969 lo studio Erede Bianchi, poi divenuto Erede e Associati.

Nel 1999, insieme a Franco Bonelli e Aurelio Pappalardo, diede vita a Bonelli Erede Pappalardo (poi BonelliErede), uno dei maggiori studi legali italiani, con sedi a Milano, Roma e all’estero. Specialista di diritto societario, fusioni e acquisizioni e mercato dei capitali, Erede ha accompagnato alcune delle operazioni più rilevanti della storia economica del Paese: l’Opa di Olivetti su Telecom Italia, quella di Generali su Ina, Italenergia su Montedison, la privatizzazione di Autostrade e Aeroporti di Roma, le quotazioni di Enel e Finmeccanica, l’acquisizione di Seat da parte di Telecom e quella di Telecom stessa da parte di Pirelli e del gruppo Benetton. Più di recente aveva seguito anche la fusione Luxottica-Essilor e l’operazione Enel-Acciona su Endesa.

Fu il legale di fiducia di grandi famiglie imprenditoriali: i Benetton, Leonardo Del Vecchio (nelle battaglie su Generali e Mediobanca), Violetta Caprotti (arbitrato Esselunga), Pietro Salini di Webuild e Urbano Cairo. Oltre all’attività forense, aveva fondato Space Holding, veicolo di Spac che ha portato in Borsa realtà come Fila, Avio, Aquafil e Guala Closures.

Lo studio BonelliErede lo ha ricordato come «un maestro e un esempio per intere generazioni di professionisti», uomo di cultura, lettore raffinato e appassionato di musica. Con lui scompare non solo un grande avvocato, ma un pezzo di storia della finanza e dell’industria italiane.