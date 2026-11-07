Assicurazioni di guerra nel Mar Nero: premi 10 volte superiori ai convogli atlantici del secondo conflitto mondiale

I premi per le polizze hull war risk (copertura del rischio di guerra sul valore dello scafo) nel Mar Nero hanno raggiunto il 20% del valore del mercantile. Un picco senza precedenti: quasi quattro volte i livelli toccati durante la “guerra delle petroliere” tra Iran e Iraq negli anni Ottanta e, secondo le stime di mercato diffuse da Lloyd’s List, dieci volte superiore ai parametri registrati per i convogli atlantici durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo rincaro record si inserisce in un quadro di escalation degli attacchi ai mercantili da entrambi i lati del fronte russo-ucraino, mentre il traffico navale nella regione ha già fatto registrare un crollo del 37% su base annua.

Il Joint War Committee ha esteso la zona ad alto rischio a quasi tutto il bacino del Mar Nero, fatte salve le acque territoriali di Turchia, Bulgaria, Romania e Georgia. Di conseguenza, le quotazioni per le navi dirette nei porti ucraini e russi sono schizzate verso l’alto, oscillando tra il 10% e il 15%, con punte straordinarie fino al 20%. Diversi armatori rifiutano ormai di far rotta anche verso gli scali rumeni e bulgari, ritenuti sempre più esposti. Gli effetti sul mercato sono immediati: le flotta più recenti e moderne abbandonano l’area, mentre l’impennata di noli e coperture zavorra il commercio di grano, minerali e container. Compagnie come Cma Cgm hanno già introdotto sovrapprezzi di guerra, rendendo sempre più oneroso il trasporto merci da e per Costanza e gli altri hub regionali.

Nel Golfo Persico, al contrario, i tassi sono scesi al 7-9% (con alcune coperture fino al 5%), pur a fronte di oltre 110 sinistri registrati e un ammontare di indennizzi stimato in 2,5 miliardi di dollari. Il divario è netto: il Mar Nero è oggi l’area in cui la fattura del rischio di guerra pesa con maggiore gravità sul commercio marittimo globale.

Queste cifre riflettono un problema non soltanto tecnico, ma strutturale: la copertura assicurativa si è trasformata in un vero e proprio imbuto per la logistica mondiale. Superate certe soglie di costo, gli armatori preferiscono fermare le navi o scaricare i costi su caricatori e consumatori finali. Con le filiere alimentari già sotto pressione e la spinta inflazionistica in corso, la stretta assicurativa minaccia di aggravare le ripercussioni economiche e umanitarie del conflitto, colpendo in primo luogo i Paesi che dipendono dal grano ucraino e russo.

Il mercato londinese dei Lloyd’s garantisce ancora la copertura delle rotte, ma applica tariffe che fotografano un rischio ormai sistematico. Nel frattempo, programmi di riassicurazione promossi da istituzioni internazionali (tra cui Berd e Dfc) provano a sostenere l’operatività ucraina per carichi e infrastrutture a terra; il segmento marittimo, tuttavia, resta saldamente ancorato alle dinamiche e ai prezzi di Londra.

Il parallelo con le rotte atlantiche degli anni Quaranta è emblematico: sebbene le minacce di allora fossero altissime, i premi proporzionali non avevano mai toccato i picchi attuali. Oggi l’impiego massiccio di droni, la frequenza degli attacchi e l’estrema volatilità geopolitica generano un costo del rischio che il mercato fatica ad assorbire senza ripercussioni sulla catena del valore.

Senza un allentamento delle tensioni, il Mar Nero rischia di trasformarsi stabilmente in una delle rotte più costose e deserte del pianeta: una conferma di come la guerra continui a minare le infrastrutture essenziali degli scambi internazionali e i già precari equilibri economici globali.