Banca cinese chiede al giudice di archiviare la causa sulla nave affondata dagli Houthi

Il caso rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi di collegare il sistema bancario cinese al finanziamento indiretto di atti terroristici

Un miliziano Houthi
Un miliziano Houthi

Ultimo aggiornamento 5 novembre 2026 - 22:40

La filiale di New York della China Construction Bank ha chiesto a un tribunale federale di Washington di essere esclusa dalla causa che la vede accusata di aver preso parte a una vasta cospirazione finanziaria tra Iran e Cina, alla base dell’affondamento della nave Rubymar da parte dei ribelli Houthi nel Mar Rosso.

Secondo i legali dell’istituto bancario, le accuse di un “complotto multinazionale orchestrato dalla Cina” sarebbero “inverosimili e prive di fondamento”. La richiesta di archiviazione è stata depositata nei giorni scorsi. La causa, intentata ad aprile 2026 dalla Golden Adventure Shipping Corp. e dal proprietario Hassan Chahadeh, chiama in causa l’Iran, diverse banche statali cinesi (China Construction Bank, Bank of China, ICBC e Agricultural Bank of China), oltre a società energetiche e di navigazione cinesi ed enti russi. Secondo i querelanti, Pechino avrebbe architettato un sistema in cui le compagnie cinesi acquistano petrolio iraniano a prezzi scontati, con i proventi che transitano attraverso gli istituti finanziari cinesi per finanziare i Guardiani della Rivoluzione e le milizie Houthi. Queste ultime colpirebbero poi le navi non cinesi nel Mar Rosso, garantendo così un vantaggio competitivo alla flotta della Repubblica Popolare, che beneficia di premi assicurativi inferiori e naviga senza rischi di attacco.

La MV Rubymar, nave portarinfuse (bulk carrier) battente bandiera del Belize, è stata colpita il 18 febbraio 2024 da un missile balistico antinave di fabbricazione iraniana mentre trasportava circa 21 mila tonnellate di fertilizzante dagli Emirati Arabi Uniti verso la Bulgaria. L’unità è poi affondata il 2 marzo 2024, diventando la prima nave commerciale ad andare completamente perduta dall’inizio della campagna di attacchi degli Houthi. I querelanti sostengono che i precursori chimici del propellente usato nel missile provenissero in parte da fornitori cinesi, con transazioni gestite tramite i canali bancari finiti sotto accusa.

La China Construction Bank, attraverso la propria filiale di New York, respinge ogni addebito e chiede al giudice il proscioglimento. La vicenda si inserisce nel più ampio contenzioso legale e assicurativo scaturito dall’attacco: armatore e assicuratori sono infatti già in causa presso i tribunali europei per definire la copertura della perdita totale, contestata in base alle clausole di esclusione per rischi di guerra e terrorismo.

Il caso rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi di collegare il sistema bancario cinese al finanziamento indiretto di atti terroristici in acque internazionali, puntando a ottenere risarcimenti negli Stati Uniti rivalendosi sulle filiali americane degli istituti coinvolti. Spetterà ora al giudice stabilire se le accuse (fondate su una complessa rete di relazioni commerciali, sanzioni e flussi finanziari) siano sufficientemente circostanziate per procedere in giudizio o se debbano essere respinte poiché speculative.

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