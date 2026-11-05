Banca cinese chiede al giudice di archiviare la causa sulla nave affondata dagli Houthi

La filiale di New York della China Construction Bank ha chiesto a un tribunale federale di Washington di essere esclusa dalla causa che la vede accusata di aver preso parte a una vasta cospirazione finanziaria tra Iran e Cina, alla base dell’affondamento della nave Rubymar da parte dei ribelli Houthi nel Mar Rosso.

Secondo i legali dell’istituto bancario, le accuse di un “complotto multinazionale orchestrato dalla Cina” sarebbero “inverosimili e prive di fondamento”. La richiesta di archiviazione è stata depositata nei giorni scorsi. La causa, intentata ad aprile 2026 dalla Golden Adventure Shipping Corp. e dal proprietario Hassan Chahadeh, chiama in causa l’Iran, diverse banche statali cinesi (China Construction Bank, Bank of China, ICBC e Agricultural Bank of China), oltre a società energetiche e di navigazione cinesi ed enti russi. Secondo i querelanti, Pechino avrebbe architettato un sistema in cui le compagnie cinesi acquistano petrolio iraniano a prezzi scontati, con i proventi che transitano attraverso gli istituti finanziari cinesi per finanziare i Guardiani della Rivoluzione e le milizie Houthi. Queste ultime colpirebbero poi le navi non cinesi nel Mar Rosso, garantendo così un vantaggio competitivo alla flotta della Repubblica Popolare, che beneficia di premi assicurativi inferiori e naviga senza rischi di attacco.

La MV Rubymar, nave portarinfuse (bulk carrier) battente bandiera del Belize, è stata colpita il 18 febbraio 2024 da un missile balistico antinave di fabbricazione iraniana mentre trasportava circa 21 mila tonnellate di fertilizzante dagli Emirati Arabi Uniti verso la Bulgaria. L’unità è poi affondata il 2 marzo 2024, diventando la prima nave commerciale ad andare completamente perduta dall’inizio della campagna di attacchi degli Houthi. I querelanti sostengono che i precursori chimici del propellente usato nel missile provenissero in parte da fornitori cinesi, con transazioni gestite tramite i canali bancari finiti sotto accusa.

La China Construction Bank, attraverso la propria filiale di New York, respinge ogni addebito e chiede al giudice il proscioglimento. La vicenda si inserisce nel più ampio contenzioso legale e assicurativo scaturito dall’attacco: armatore e assicuratori sono infatti già in causa presso i tribunali europei per definire la copertura della perdita totale, contestata in base alle clausole di esclusione per rischi di guerra e terrorismo.

Il caso rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi di collegare il sistema bancario cinese al finanziamento indiretto di atti terroristici in acque internazionali, puntando a ottenere risarcimenti negli Stati Uniti rivalendosi sulle filiali americane degli istituti coinvolti. Spetterà ora al giudice stabilire se le accuse (fondate su una complessa rete di relazioni commerciali, sanzioni e flussi finanziari) siano sufficientemente circostanziate per procedere in giudizio o se debbano essere respinte poiché speculative.