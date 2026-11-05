Guerra alla flotta ombra iraniana: gli Usa smantellano la rete indiana delle “false bandiere”

Un’architettura della frode costruita sul filo dell’inganno marittimo, capace di garantire documenti e identità fittizie alle petroliere del regime di Teheran. È il sistema smantellato dal Dipartimento del Tesoro americano nell’ambito dell’«Operation Economic Outcast», la maxi-offensiva sferrata da Washington per prosciugare i canali di finanziamento dell’Iran e bloccare la sua flotta ombra.

Al centro del blitz finito nelle maglie delle sanzioni Usa c’è una coppia di Chandigarh, nel nord dell’India: Suniel Kumar Sharma e la moglie Jaspreet Preeti Shahid. Attraverso società di comodo, tra cui la Aryavart Ship Management, i due avrebbero orchestrato una truffa su scala globale durata oltre un decennio. Il meccanismo era collaudato: la creazione di siti web civetta e falsi registri navali per vendere certificazioni e bandiere a nome di Stati del tutto ignari.

Aruba, Guyana, Mali, Mozambico, Malawi, Sint Maarten, Timor Est e persino il Regno di Eswatini – che attraverso un sedicente registro con base a Singapore continuava a rilasciare atti poi formalmente smentiti dal governo africano – sono solo alcune delle giurisdizioni usurpate. Un espediente che permetteva a decine di navi fuorilegge di solcare i mari simulando una regolare copertura assicurativa, eludendo i controlli di sicurezza e bypassando le normative ambientali.

Tra i casi simbolo ricostruiti dagli crediti investigativi figura il sequestro della petroliera MAJESTIC X, intercettata lo scorso aprile mentre trasportava greggio iraniano battendo una falsa bandiera della Guyana. Ma l’elenco dei mercantili finiti sotto tiro è lungo e comprende un’intera flotta impiegata nel contrabbando di idrocarburi per conto delle forze armate e dei proxy di Teheran.

Il pugno duro di Washington – che nella stessa giornata ha colpito anche la società turca Fugo Ground Services per i legami con l’aviazione iraniana – punta a lanciare un segnale inequivocabile all’intero comparto marittimo. «O siete con noi o siete contro di noi. Sappiamo dove siete e sanzioneremo chiunque continui a sostenere il regime, per terra, per mare o per aria», ha avvertito il segretario al Tesoro Scott Bessent.

L’operazione rientra in un pressing sempre più stretto coordinato con Unione Europea, Regno Unito e Paesi del Golfo, decisi a disinnescare la bomba a orologeria rappresentata da navi fantasma e senza assicurazione che rischiano di provocare disastri ambientali pur di finanziare le casse iraniane.