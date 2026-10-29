Guerra e trasporto di beni hi tech, assicurazioni marittime in crescita

Genova – L’Unione internazionale delle Assicurazioni marittime (Iumi) ha pubblicato l’ultimo rapporto sull’andamento del settore, raccogliendo i dati relativi all’intero scorso anno. Dunque nel 2025, i premi assicurativi marittimi globali hanno raggiunto i 42,6 miliardi di dollari, in aumento del 5,5% rispetto all’anno precedente. I premi per le merci trasportate via mare si sono attestati a 24,2 miliardi di dollari (+6,9%), sostenuti dalle fluttuazioni dei prezzi di beni e materie prime.

«In particolare – viene sottolineato – i premi cinesi hanno continuato a crescere in modo significativo, trainati dalle esportazioni di beni ad alto valore aggiunto, tra cui le tecnologie legate all’Intelligenza artificiale. Nonostante il miglioramento del rapporto tra sinistri e premi, il mercato è rimasto debole». I premi assicurativi per i Corpi nave (cioè scafo e macchinari) sono aumentati invece del 9,4%, raggiungendo i 10,5 miliardi di dollari, spinti dalla crescita della flotta globale, dall’aumento del valore delle navi e dai premi legati alla guerra: secondo il rapporto, lo scorso anno circa il 9% della flotta ha viaggiato in aree interessate a conflitti.

Paradossalmente, dallo scoppio del conflitto in Iran e nei primi nove mesi del 2026, questa percentuale si è ridotta, per effetto «di una riorganizzazione delle rotte e un differente dispiegamento della flotta». La crescita del numero di navi in circolazione ha continuato a superare la crescita dei premi, indicando una continua pressione competitiva, sebbene i rapporti sinistri-premi sembrino essersi normalizzati.

«Al di là dei dati statistici – commenta Alberto Scala, membro del board di Lockton P.L. Ferrari e Managing Director dell’ufficio di Ferrara – dal rapporto Iumi emerge la crescente incidenza della geopolitica, ma anche l’inaspettata capacità di tenuta del sistema economico europeo, in grado di sopravvivere a molteplici difficoltà interne e all’incertezza legata ai dazi, il cui impatto si è rivelato inferiore alle attese».

«Il traffico mondiale via nave – aggiunge Scala – è cresciuto nel 2025 del 2,3% nonostante i conflitti già presenti, poi accentuatisi nel 2026. La crescita della flotta mondiale è stata attorno al 4%, mentre la percentuale di demolizione delle navi è rimasta bassa. Il motivo è facilmente intuibile: i noli si mantengono alti, in particolare nel settore delle navi cisterna a seguito di una persistente richiesta di petrolio e prodotti derivati, per cui il conseguente valore delle navi anche di una certa età rimane elevato, portando l’età media della flotta mondiale a 22,4 anni».

«Anche per il 2026 le tendenze sopra indicate sono confermate – conclude Scala – con una sempre maggior incidenza dell’area Cina-Asia Pacifico, che però per il momento pesa per il 30,5% sul totale dei premi marine, mentre l’Europa è ancora in testa, con un 46,5%. Per quanto riguarda l’assicurazione P&I, l’incidenza è del 7,2%. Quindi parliamo di un volume di premi annui intorno ai tre miliardi assicurati dall’International Group. In generale, la tendenza del mercato dei premi Marine tenderà a essere debole, a esclusione del rischio guerra che rappresenta una dinamica legata all’evolversi dei conflitti in corso». —