Hormuz, finito il freno elettorale di Trump. Ora il rischio è lo choc ai traffici petroliferi

Il voto americano ha tolto a Donald Trump un freno, ma gliene ha messo davanti un altro. Archiviata la campagna per le elezioni di metà mandato, il presidente può valutare nuove iniziative militari contro l’Iran senza il timore immediato di pagarne il prezzo alle urne. Ma la conquista democratica di Camera e Senato complica il percorso di un’eventuale offensiva prolungata. Al centro della partita resta lo Stretto di Hormuz, snodo attraverso il quale transita circa un quinto del petrolio mondiale. I mercati scommettono sulla distensione, ma una nuova escalation potrebbe innescare un’altra crisi dei traffici: prima con una fiammata dei noli delle petroliere, poi, se le esportazioni dal Golfo dovessero fermarsi a lungo, con una contrazione della domanda di trasporto.

Gli attacchi iraniani avevano anche una precisa componente politica: spingere verso l’alto i prezzi dell’energia e mettere in difficoltà gli alleati di Trump alla vigilia delle elezioni del 3 novembre 2026. Il risultato, con la netta affermazione democratica e la conquista della maggioranza sia alla Camera sia al Senato, apre una nuova fase della crisi. Per mesi Teheran ha fatto leva sulla vulnerabilità politica dell’amministrazione americana, intensificando le minacce e gli attacchi contro il traffico marittimo nello Stretto, attraverso il quale transita normalmente circa un quinto del petrolio mondiale. L’aumento dei prezzi dei carburanti rappresentava un rischio diretto per la Casa Bianca, già alle prese con il malcontento degli elettori sul costo della vita. La prudenza militare di Washington ha così lasciato all’Iran uno spazio di manovra che il regime ha cercato di sfruttare.

Nel frattempo, i flussi petroliferi attraverso Hormuz hanno recuperato parte dei volumi persi durante i mesi più difficili della crisi, tornando in alcuni periodi vicino ai livelli precedenti. Alla ripresa hanno contribuito il ricorso alle scorte, l’utilizzo di rotte alternative, i trasferimenti di greggio da nave a nave e la presenza militare statunitense. La normalizzazione rimane però fragile e fortemente condizionata dall’evoluzione della situazione nella regione.

La nuova maggioranza democratica al Congresso modifica anche i margini politici di Trump. Un’eventuale campagna militare prolungata incontrerebbe maggiori resistenze sul fronte dei finanziamenti e del consenso parlamentare. La Casa Bianca potrebbe essere sottoposta a un controllo più stringente e a pressioni crescenti per privilegiare la via diplomatica. Il presidente conserva ampi poteri esecutivi in materia di sicurezza nazionale e potrebbe comunque optare per operazioni mirate, anche di forte intensità, contro le capacità militari iraniane. Teheran, a sua volta, potrebbe interpretare la sconfitta repubblicana come un segnale dell’efficacia della propria strategia di pressione e irrigidire la posizione negoziale.

Per il mercato petrolifero e quello dello shipping, il punto decisivo resta la continuità delle esportazioni dal Golfo. Una nuova escalation potrebbe interrompere nuovamente i collegamenti e sottrarre al mercato proprio i volumi mediorientali che hanno sostenuto la ripresa dei traffici negli ultimi mesi. La prima reazione sarebbe probabilmente un’impennata dei noli delle petroliere, già condizionati dal premio per il rischio bellico e dalle inefficienze operative. Se però il blocco delle esportazioni dovesse protrarsi, l’effetto potrebbe capovolgersi: meno greggio da trasportare significherebbe minore domanda di navi e una contrazione delle opportunità di impiego della flotta.

Le Borse e i mercati delle materie prime sembrano al momento incorporare uno scenario di progressiva distensione, ma la volatilità resta elevata. Gli incidenti legati alle mine e i nuovi attacchi alle navi ricordano quanto sia precario il ritorno alla normalità in uno dei passaggi più importanti per il commercio energetico mondiale.

Hormuz, come è evidente, ormai è molto più di un dossier militare e diplomatico. La crisi si traduce in un fattore di costo per l’energia, il trasporto marittimo e le catene di approvvigionamento internazionali. Il voto americano non ha risolto il confronto con Teheran, ma ne ha modificato gli equilibri politici. La prossima mossa dipenderà dalla disponibilità di Trump a utilizzare la forza senza un solido sostegno parlamentare e dalla volontà iraniana di negoziare la propria leva sullo Stretto in cambio di un allentamento delle sanzioni. Per armatori, trader e consumatori, la posta in gioco resta la stessa: la sicurezza dei flussi petroliferi dal Golfo. Una nuova interruzione avrebbe effetti immediati sui prezzi dell’energia e, con il passare delle settimane, anche sugli equilibri del mercato mondiale delle petroliere.