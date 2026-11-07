I big del petrolio bussano a Trump: vogliono sbloccare 50 navi nella lista nera Usa

Alcuni dei maggiori trader petroliferi mondiali stanno trattando con le autorità americane per ottenere licenze che consentano di acquistare o noleggiare petroliere attualmente sottoposte a sanzioni statunitensi. La richiesta nasce dalla grave carenza di navi disponibili sul mercato, che ha fatto impennare i costi di trasporto del greggio.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Trafigura, Vitol, Mercuria e la compagnia petrolifera nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc), sono in contatto con funzionari di Washington. Sul tavolo ci sono circa 50 navi inserite nella lista nera americana. Il Dipartimento del Tesoro sta esaminando le richieste singolarmente, ma non ha ancora preso una decisione.

La richiesta arriva dopo mesi di pesanti interruzioni del traffico marittimo legate al conflitto con l’Iran. La guerra ha costretto le petroliere a percorrere rotte più lunghe, ha fatto lievitare i premi assicurativi e ha lasciato numerose navi impegnate in lunghe e complesse operazioni di trasferimento dei carichi nell’area dello Stretto di Hormuz. Una situazione che ha ridotto ulteriormente la disponibilità di navi per il trasporto del greggio.

I numeri danno la misura della situazione. Nell’ottobre 2026 il nolo di una superpetroliera (Vlcc) sulla rotta dal Golfo del Messico alla Cina ha sfiorato gli 80 milioni di dollari per viaggio, circa dieci volte la media precedente al conflitto. Valero Energy ha stimato in 30-35 dollari al barile il costo per trasportare il greggio americano in Asia, contro i circa 5 dollari di un anno prima.

L’impennata dei noli sta già modificando i flussi commerciali. In ottobre gli ordini asiatici di greggio americano per le consegne di novembre sono diminuiti di circa il 50%, con il rischio di portare le spedizioni ai livelli più bassi degli ultimi sette anni. Il segretario all’Energia americano Chris Wright aveva dichiarato il mese scorso che Washington stava valutando la possibilità di consentire agli investitori di acquistare e rimettere in servizio petroliere sanzionate, purché fossero impiegate esclusivamente per trasportare greggio lecito e non sottoposto a restrizioni. Al 4 novembre le sanzioni statunitensi riguardavano 1.568 navi, tra cui 462 petroliere per il trasporto di greggio.

Resta da capire quanto un’eventuale autorizzazione possa incidere realmente sul mercato. Molto dipenderà dalle navi che saranno ammesse a operare. Se si tratterà di unità finora ferme, il loro ingresso nella flotta commerciale aumenterà la capacità di trasporto disponibile. Se invece saranno autorizzate petroliere già utilizzate per movimentare greggio soggetto a sanzioni, il beneficio per il mercato sarà decisamente più contenuto.

C’è poi il problema delle condizioni delle navi. Molte petroliere inserite nelle liste nere sono vecchie e avrebbero bisogno di riparazioni, ispezioni e nuove coperture assicurative prima di poter tornare a operare nel mercato internazionale. Inoltre, il via libera di Washington non comporterebbe automaticamente la revoca delle sanzioni europee e britanniche.

In un mercato già sotto pressione per le tensioni geopolitiche, il possibile ritorno in servizio di una cinquantina di petroliere potrebbe offrire un po’ di respiro agli armatori e ai compratori di greggio. Ma l’effetto sui noli dipenderà soprattutto da quante di queste navi saranno effettivamente disponibili per il commercio internazionale.