Il Mar Nero oggi è la rotta marittima più letale del mondo

Il Mar Nero ha superato lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso come ambiente operativo più pericoloso per la navigazione commerciale. Secondo analisi del Financial Times e di esperti di sicurezza marittima, le vittime tra i marittimi civili coinvolti nel conflitto tra Russia e Ucraina hanno superato quelle registrate nel Golfo.

Dalla metà di luglio 2026 gli attacchi contro navi mercantili sono aumentati drasticamente. Società specializzate come Ambrey e Marisks hanno documentato oltre 210 attacchi tra luglio e fine settembre, attribuiti in parte a Kiev (contro navi della cosiddetta “flotta ombra” russa e infrastrutture) e in parte a Mosca (contro unità legate agli export ucraini). Solo a luglio si sono contati più di 35 mercantili colpiti e 23 marittimi morti, il bilancio mensile più alto dall’inizio dell’invasione su larga scala del 2022.

Nei giorni scorsi gli attacchi hanno raggiunto le zone economiche esclusive di Romania e Bulgaria, paesi Nato. Navi come l’Alfa Watan (bandiera togolese, di proprietà turca) e altre unità sono affondate o hanno preso fuoco, con equipaggi dispersi o morti. Incidenti simili hanno coinvolto petroliere e bulk carrier vicino alle coste occidentali del bacino. La distinzione tra obiettivi militari e civili si è fatta sempre più sfumata.

Le conseguenze economiche sono immediate. Russia e Ucraina rappresentano insieme una quota rilevante delle esportazioni mondiali di grano; i volumi combinati sono crollati di circa il 60% rispetto all’anno precedente. I premi assicurativi di guerra sono schizzati, alcuni operatori hanno sospeso i viaggi e le rotte alternative via Danubio e corridoi costieri di Romania e Bulgaria non garantiscono più la sicurezza di un tempo. L’International Chamber of Shipping ha condannato gli attacchi, sottolineando che i marittimi non devono essere esposti a rischi mentre garantiscono il commercio globale.

La Nato ha rafforzato la presenza di assetti di sorveglianza e pattugliamento nella zona. Bulgaria, Romania e Turchia hanno chiesto maggiore attenzione dell’Alleanza. Gli sforzi diplomatici, inclusa la mediazione turca per un cessate il fuoco marittimo, non hanno finora prodotto risultati concreti. Il Mar Nero, un tempo corridoio vitale per grano, oli vegetali e materie prime, è oggi il fronte più caldo della guerra per la navigazione commerciale.