La Cina vuole più controllo sulle assicurazioni marittime, ma non si ritira dall’Occidente

Pechino punta a conquistare maggiore autonomia in uno dei settori strategici del commercio mondiale: le assicurazioni marittime. Il governo cinese ha pubblicato il suo primo piano nazionale per costruire un sistema assicurativo «indipendente e controllabile». Le linee guida, emanate congiuntamente da sette ministeri e agenzie, tra cui l’autorità di vigilanza finanziaria, il Ministero dei Trasporti e la Banca centrale, si articolano in 17 punti. L’obiettivo è aumentare la capacità delle compagnie nazionali di assumere rischi, trattenere una quota maggiore di premi e risarcimenti in patria, acquisire maggiore autonomia nella determinazione dei prezzi e ampliare l’utilizzo dello yuan. Senza però recidere i legami con i mercati occidentali.

Il documento invita le compagnie assicurative e China P&I (China Shipowners Mutual Assurance Association) a mantenere una quota crescente dei rischi all’interno del sistema nazionale, a sviluppare clausole contrattuali standard in cinese e inglese, in linea con le pratiche internazionali, e a utilizzare più frequentemente la valuta cinese per premi e risarcimenti, soprattutto nelle operazioni delle imprese cinesi all’estero. La strategia punta a migliorare la copertura assicurativa delle navi e delle merci, rendere più solide le catene logistiche e accrescere il peso di Pechino negli organismi internazionali del settore.

La mossa arriva in una fase di crescenti tensioni geopolitiche. Le sanzioni occidentali contro i traffici petroliferi russi e le interruzioni delle rotte commerciali provocate dai conflitti, compresa la crisi legata all’Iran, hanno messo in evidenza quanto la Cina dipenda ancora da un sistema assicurativo internazionale nel quale Londra occupa una posizione dominante. Da qui la volontà di ridurre una vulnerabilità che riguarda direttamente la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità dei flussi commerciali. Pechino vuole sviluppare competenze autonome nella valutazione dei rischi, compresi quelli geopolitici, le interruzioni delle catene di fornitura, gli attacchi informatici e la navigazione nelle aree artiche.

Secondo i dati del settore, la Cina è già il primo mercato mondiale nell’assicurazione delle merci e il secondo in quella degli scafi e dei macchinari navali (hull & machinery), con quote rispettivamente intorno al 18% e al 12%. La dimensione del mercato, però, non coincide ancora con una reale autonomia finanziaria e operativa. La capacità di assumere e distribuire i rischi su scala internazionale rimane limitata, il ricorso alla riassicurazione è contenuto e il peso dello yuan nelle transazioni internazionali resta modesto. Un divario che, secondo gli analisti, renderà necessariamente graduale il percorso verso l’autosufficienza.

Il progetto, del resto, non prevede una ritirata dai circuiti occidentali, ma una presenza cinese più incisiva al loro interno. Le compagnie sono incoraggiate a partecipare attivamente ai forum internazionali, a condividere dati per migliorare la valutazione dei rischi, anche attraverso l’intelligenza artificiale, e a sviluppare reti di assistenza e servizi su scala globale. In questa direzione si colloca anche la recente richiesta di China P&I di entrare nell’International Group of P&I Clubs, il principale raggruppamento internazionale delle mutue assicurative degli armatori, che nel suo complesso copre circa l’87% del tonnellaggio mercantile mondiale.

La posta in gioco va quindi oltre il settore assicurativo. Pechino vuole trasformarsi da grande utilizzatore di coperture internazionali a protagonista in grado di incidere sulle regole, sulla formazione dei prezzi e sulla valuta con cui vengono regolati i rischi del trasporto marittimo. Una strategia di autonomia, ma non di isolamento: la Cina punta a costruire un proprio sistema senza rinunciare all’accesso alle reti globali. La vera incognita sarà riuscire a colmare il divario di competenze, capacità riassicurativa e credibilità internazionale che ancora separa le ambizioni cinesi dal peso effettivo di Londra e degli altri centri assicurativi occidentali.