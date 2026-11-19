La crescente presenza dei rischi geopolitici nelle principali rotte marittime ha radicalmente cambiato lo scenario del mondo dello shipping, soprattutto dal punto di vista delle assicurazioni. La questione principale è una: la chiusura a singhiozzo dello Stretto di Hormuz da inizio marzo 2026.

Per un periodo lungo non si trovavano player disposti a offrire polizze a prezzi sostenibili dalle compagnie per compiere il percorso in entrata e uscita dal Golfo Persico. Senza assicurazione la nave non parte, letteralmente. Ora invece il mercato si è adeguato e anche il rischio bellico si è adeguato a una nuova normalità.

Questo è quello che è emerso dalla discussione al panel di discussione del Best 2026 intitolato: “The role of insurance in the Blue Economy: geopolitical uncertainty, insurance, and maritime resilience”. Ad intervenire, moderati da Federico Negro, global insurance manager di Msc Cruises, un gruppo di esponenti del settore.

A cominciare da Alessandro Rosina, business development director del gruppo Aon, multinazionale attiva nel campo della consulenza del risk management che parla proprio della nuova epoca: lui, cresciuto nell’illustre scuola genovese del brokeraggio, inizialmente era scettico sull’utilità degli studi e delle analisi di rischio: “Mi veniva da dire ai nostri ragazzi: non perdete tempo e cercate clienti insieme con me” ha commentato.

Invece poi ne ha scoperto la grande valenza: “In una survey di mercato abbiamo intervistato 3000 persone in sessanta paesi e abbiamo raccolto la crescita di preoccupazione dei nostri clienti su quello che noi definiamo rischio geopolitico”. Se invece si intende come problema da risolvere, questo rischio è al primo posto nella stessa analisi.

Quindi è il mercato a chiedere di istituire una nuova fattispecie di rischio: non è la prima volta che accade. Spiega Rosina che già era successo ai tempi del Covid e della pirateria di fronte alle coste della Somalia.

Una necessità, dunque, che è oggetto anche della riflessione di Luca Florenzano, chief insurance officer di Siat, che focalizza il suo ragionamento su due punti: da un lato il fatto che ogni rischio è assicurabile, soltanto “basta pagare il giusto prezzo”, come chiosa. Dall’altro il fatto che pur non potendo prevedere il futuro, il mondo delle assicurazioni può misurare il rischio e dare la possibilità alle navi di partire.

Un altro approccio al problema dal punto di vista dei broker è quello di Alberto Comitardi, che ha ricostruito i momenti concitati successivi alla chiusura dello Stretto di Hormuz lo scorso 7 marzo, con la situazione che cambiava nel giro di 24 ore e le tabelle di marcia che mutavano in periodi altrettanto brevi. E soprattutto, ad aumentare, erano i premi assicurativi. Ed era particolarmente difficile assicurare una mediazione tra due interessi contrastanti come quello dell’insurance e dello shipping.

Un punto di vista squisitamente giurisprudenziale invece quello degli avvocati Andrea La Mattina e Simone Gaggero. Quest’ultimo, nel suo ruolo di counsel di Avant Ntcm, ha cercato di valutare il rischio geopolitico scomponendolo: a cominciare dall’aumento del costo dell’energia, passando per le oscillazioni dei traffici e infine le possibili revisioni dei piani operativi che possono portare anche a cambiamenti importanti.

In sintesi: il futuro non si può conoscere, ma le scelte si possono comunque fare. A latere dell’evento, il moderatore Federico Negro ha ricordato ai microfoni di Blue Economy come il gruppo Msc, pesantemente colpito dagli attacchi degli Houthi alle sue navi cargo sin dalla fine del 2023, ha scelto di essere tra le prime compagnie a riprendere la rotta del Mar Rosso: “come leader di mercato dobbiamo essere anche precursori e prendere dei rischi che nel lungo periodo vengono ripagati”.