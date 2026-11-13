Nuova via del petrolio russo verso l’Europa: traffici opachi nel Caspio

Almeno nove petroliere russe e azere sono state individuate in operazioni di trasporto di greggio nel Mar Caspio. Secondo un’analisi di Lloyd’s List pubblicata il 13 novembre 2026, i movimenti delle navi delineano una rotta poco trasparente che potrebbe consentire di miscelare il petrolio russo con quello azero, per poi avviarlo alla raffinazione o alla riesportazione sui mercati internazionali, compreso quello europeo.

Il monitoraggio satellitare e i dati di tracciamento delle navi mostrano un flusso regolare di carichi tra porti russi e azeri. Secondo fonti del settore, il greggio russo viene miscelato con la produzione azera. Il prodotto ottenuto può quindi essere lavorato nelle raffinerie locali oppure trasferito verso i terminal di esportazione, rendendo più difficile accertarne l’origine e verificare il rispetto delle restrizioni sulle forniture russe. La ricerca di rotte alternative è alimentata dai rischi crescenti nel Mar Nero. Gli attacchi ucraini contro terminal e petroliere, l’aumento dei premi assicurativi per il rischio di guerra e le ripetute interruzioni delle attività del Caspian Pipeline Consortium (Cpc), attraverso cui transita soprattutto greggio kazako diretto a Novorossijsk, hanno reso più costose e incerte le rotte tradizionali. Il Caspio, meno esposto agli attacchi e caratterizzato da una minore trasparenza dei traffici, offre un’alternativa interessante per operatori e trader.

Il fenomeno si inserisce in una più ampia riorganizzazione dei flussi energetici regionali. Il Kazakistan cerca di diversificare le proprie esportazioni, anche attraverso il collegamento tra Aktau e Baku e il successivo accesso al mercato internazionale tramite l’oleodotto Baku-Tbilisi-Ceyhan. La Russia, dal canto suo, esplora canali paralleli per mantenere l’accesso ai mercati occidentali nonostante le sanzioni. La miscelazione con greggio di altra provenienza complica ulteriormente la ricostruzione dell’origine del prodotto commercializzato.

L’analisi di Lloyd’s List evidenzia soprattutto l’opacità di questi scambi. I volumi non sono ancora paragonabili a quelli delle principali rotte atlantiche e del Pacifico, ma il numero delle navi coinvolte e la regolarità dei movimenti segnalano un interesse che potrebbe avere carattere strutturale. Per l’Europa, impegnata a ridurre le importazioni dirette di petrolio russo, la questione riapre il tema della tenuta dei controlli e dell’efficacia delle misure restrittive.

Il Mar Caspio, già strategico per i corridoi commerciali Nord-Sud e per le esportazioni energetiche del Kazakistan, assume così una nuova centralità: non soltanto via di diversificazione per Astana, ma anche potenziale canale per aggirare le sanzioni da parte di Mosca. L’evoluzione dei traffici andrà seguita nei prossimi mesi, soprattutto se le tensioni e i rischi per la navigazione nel Mar Nero resteranno elevati.