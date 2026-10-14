La pirateria somala torna ai massimi dal 2013

La pirateria al largo della Somalia è tornata ai livelli più alti dal 2013. Secondo Eunavfor Atalanta, tra gennaio e metà settembre, sono stati registrati 25 incidenti al largo del Corno d’Africa, contro i 9 dell’intero 2025. Dal 21 aprile sono sei i mercantili dirottati.

Questo nuovo boom è direttamente collegato alle crisi del Mar Rosso, Bab el Mandeb e dello Stretto di Hormuz. Dal novembre 2023, le marine occidentali hanno rivolto la propria attenzione agli Houthi e al loro blocco intermittente di Bab el Mandeb. In particolare, la missione europea Aspides ha utilizzato fregate “prese in prestito” dall’operazione europea antipirateria Atalanta ed è rimasta attiva nel Mar Rosso anche dopo il cessate il fuoco dell’ottobre 2025. A complicare il quadro, Aspides fatica comunque a rimediare le unità necessarie a sostenere l’operazione dopo il nuovo aumento di attacchi Houthi.

Dalla fine di febbraio 2026, invece, la crisi di Hormuz aperta dagli attacchi israelo-statunitensi contro l’Iran, ha detratto ulteriori risorse dal contrasto alla pirateria. Il 23 marzo l’India ha avviato l’operazione Urja Suraksha per offrire scorta alle navi in uscita da Hormuz, ritirandole dal Corno d’Africa. Ad Atalanta rimangono quindi a disposizione due navi per pattugliare circa 3.300 km di costa. Il ritorno della pirateria somala è dunque incentivato dal vuoto navale di questi ultimi anni.

La mancanza di copertura non è però l’unico incentivo per i pirati. Negli anni molte reti si erano riconvertite al contrabbando tra Yemen, Somalia e Pakistan, che è però stato interrotto dal blocco americano di Hormuz. Secondo il comandante di Atalanta, Ignacio Villanueva Serrano, questo avrebbe favorito il ritorno alla pirateria.

Un’altra ragione è legata all’uso di rotte verso il Capo che passano davanti alle coste della Somalia: l’aumento del prezzo del petrolio ha favorito la crescita di attacchi alle tanker che garantiscono ai pirati la possibilità di ottenere un riscatto maggiore. L’abolizione della High Risk Area nel 2023 ha influenzato molti armatori e ridotto la loro percezione del rischio, indebolendo il rispetto delle Best Management Practices in materia di antipirateria.

Il contesto è completato dall’esistenza di presunti legami tra i pirati somali e i gruppi terroristici che operano ai due lati di Bab el Mandeb, Houthi e al-Shabaab, finora non confermati.

La campagna del 2026 è iniziata con l’assalto alla petroliera Honour 25 il 21 aprile, a nord di Eyl, a cui sono seguiti i dirottamenti di Sward, Eureka, Asana, Sibu 1 e Lutuf. Dopo la cattura, le navi sono state usate come navi madre e hanno supportato attacchi fino a 500 miglia dalla costa. Al picco estivo, i marittimi prigionieri erano oltre 60 e gli sforzi per soccorrerli e rientrare in possesso delle navi non hanno avuto esiti uniformi. Nel caso di Sward è stato pagato un riscatto dopo 138 giorni di cattività. Eureka è stata abbandonata dai pirati, mentre Asana resta ancora nelle loro mani. Infine durante il blitz delle forze del Puntland sulla Honour 25 del 29 settembre, sono morti cinque membri dell’equipaggio, uccisi dai pirati secondo le autorità locali.

I volumi di traffico attaccati restano circa un decimo del picco del 2011, ma il targeting è selettivo: petroliere, navi sanzionate o di proprietà contesa.

Per il periodo da ottobre 2026 a marzo 2027, ThreatRate delinea tre scenari. Il più probabile vede un’attività elevata e sostenuta, con due-quattro tentativi di dirottamento entro la fine dell’anno e più blitz per recuperare le navi da parte di forze somale e turche. Un ritorno della presenza antipirateria intorno al Corno d’Africa e nel Golfo di Aden è poco probabile perché vincolato alla stabilizzazione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. Ha invece una probabilità medio-bassa la chiusura di Bab el Mandeb da parte degli Houthi, che salderebbe la pirateria alla guerra nel Mar Rosso. Come finestra di massimo rischio è indicato il periodo ottobre-novembre, giusto prima del monsone di nord-est che impedirebbe ai pirati di uscire in mare.

Sempre ThreatRate raccomanda agli operatori, per la traversata del Golfo di Aden, di imbarcare sicurezza armata e applicare integralmente le Best Management Practices. Soste e ancoraggi al largo dello Yemen e della Somalia settentrionale sono da evitare, preferendo mantenere la massima distanza possibile dalla costa. Infine, prima dell’ingresso bisogna registrarsi presso MSCIO e UKMTO, senza contare su un rapido intervento navale. Su una cosa sembra esserci consenso: i pirati somali sono tornati per restare.