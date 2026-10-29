Prestige, la Corte Suprema dà ragione all’assicuratore: Spagna e Francia dovranno risarcirlo

A quasi ventiquattro anni dal disastro ambientale della petroliera Prestige, affondata al largo delle coste della Galizia nel novembre 2002, la Corte Suprema del Regno Unito ha segnato un passaggio decisivo in una delle più lunghe e controverse battaglie legali del settore marittimo internazionale. Con una sentenza unanime del 28 ottobre, i giudici britannici hanno accolto il ricorso della London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association (London P&I Club), stabilendo che Spagna e Francia, avendo violato una clausola arbitrale, sono tenute a risarcire l’assicuratore.

La Prestige, che trasportava circa 77.000 tonnellate di olio combustibile, provocò una delle più gravi maree nere della storia europea, contaminando centinaia di chilometri di coste spagnole e francesi. Il caso divenne il simbolo della lotta contro le cosiddette «petroliere della vergogna» e contribuì ad accelerare il divieto europeo delle petroliere monoscafo. Nel 2019, una sentenza spagnola aveva condannato il Club a versare a Spagna e Francia circa 855 milioni di euro.

L’assicuratore aveva invocato due clausole fondamentali della polizza: quella del pay to be paid e, soprattutto, la clausola che imponeva di ricorrere all’arbitrato a Londra secondo il diritto inglese. In base al principio del beneficio condizionato, chi intende avvalersi dei diritti derivanti dal contratto assicurativo deve accettarne anche gli obblighi, compreso quello di risolvere le controversie attraverso l’arbitrato londinese.

Spagna e Francia hanno proseguito le azioni davanti ai rispettivi tribunali nazionali. In risposta, il Club ha avviato procedimenti arbitrali a Londra. Gli arbitri hanno stabilito che i due Stati erano tenuti a ricorrere all’arbitrato e che la violazione di tale obbligo dava diritto a un risarcimento. Nel 2024, la Court of Appeal inglese aveva invece annullato le somme riconosciute, ritenendo che mancassero i presupposti giuridici per concedere una compensazione di natura equitativa.

La Corte Suprema ha ribaltato questa interpretazione. L’obbligo di ricorrere all’arbitrato, hanno chiarito i giudici, ha natura contrattuale e non equitativa. Il rimedio appropriato è quindi il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale secondo i principi della common law. Gli importi già quantificati dagli arbitri restano validi, previa correzione della loro qualificazione giuridica.

La decisione rafforza il riconoscimento dell’arbitrato internazionale da parte della giustizia inglese. Per Spagna e Francia si prospetta un cambio di prospettiva: da beneficiarie delle somme richieste per i danni ambientali, rischiano di diventare debitrici nei confronti dell’assicuratore per aver disatteso l’obbligo di ricorrere all’arbitrato. Si chiude così, almeno sul fronte britannico, una complessa vicenda giudiziaria durata oltre due decenni, che conferma il ruolo di Londra nelle controversie marittime internazionali.

Il caso Prestige resta uno dei simboli più drammatici delle conseguenze ambientali e giuridiche dei grandi incidenti marittimi. La sentenza britannica non cancella i danni subiti dalle comunità costiere, ma chiarisce le conseguenze contrattuali che possono derivare dalla scelta degli Stati di agire in giudizio senza rispettare le clausole arbitrali previste da una polizza assicurativa.