Singapore resta la capitale marittima mondiale, Shanghai sale al secondo posto

Singapore conserva nel 2026 il primato mondiale tra le città marittime, mentre Shanghai guadagna due posizioni e conquista il secondo posto. Londra rimane terza, Rotterdam scende al quarto e Tokyo entra nella top five al posto di Oslo. L’Asia occupa così tre delle prime cinque posizioni, contro le due del 2024, confermando lo spostamento verso Oriente del baricentro dell’economia marittima globale.

È quanto emerge dalla settima edizione del rapporto Leading Maritime Cities of the World, elaborato da DNV e Menon Economics. Lo studio parte da un universo di oltre 15 mila città e seleziona 50 candidati, confrontati attraverso 48 indicatori quantitativi e qualitativi e le valutazioni di oltre 200 esperti del settore. L’analisi prende in esame cinque ambiti: shipping, finanza e diritto marittimo, tecnologia, porti e logistica, attrattività e competitività. La metodologia combina dati su flotte, traffici portuali, brevetti e investimenti con le valutazioni degli operatori, per misurare non soltanto il peso attuale dei singoli hub, ma anche la loro capacità di affrontare la transizione energetica e digitale.

Singapore mantiene la leadership complessiva dal 2015 e conquista il primo posto in tre dei cinque pilastri: shipping, porti e logistica, attrattività e competitività. È terza nella finanza e nel diritto marittimo e quarta nella tecnologia. A sostenerne il primato contribuiscono la presenza di armatori e flotte internazionali, un porto tra i principali hub mondiali, l’elevata connettività dei servizi di linea e un sistema di rifornimento navale che sta ampliando l’offerta di combustibili alternativi. Nel 2025 lo scalo ha movimentato 44,66 milioni di teu e registrato 3,22 miliardi di tonnellate di stazza lorda, confermandosi inoltre il primo centro mondiale per il bunkeraggio, con 56,77 milioni di tonnellate di carburante vendute.

Shanghai avanza soprattutto grazie alla propria forza industriale e tecnologica. La città è prima nel pilastro Maritime Technology, seconda in Ports and Logistics e terza in Shipping. Il primato nel traffico container si accompagna a una vasta capacità cantieristica, a un numero crescente di brevetti marittimi e a una flotta moderna, sostenuta dalla base manifatturiera cinese. La crescita in classifica riflette la capacità di integrare produzione industriale, innovazione e operazioni portuali su scala globale.

Londra conserva il terzo posto e si conferma al vertice nella finanza e nel diritto marittimo, grazie alla concentrazione di assicurazioni, servizi legali, finanziamenti navali e attività di arbitrato. Pur senza disporre di un grande porto container o di una flotta paragonabile a quella dei principali concorrenti, la capitale britannica continua a esercitare un’influenza determinante sulle decisioni commerciali e finanziarie del settore.

Rotterdam mantiene un ruolo centrale nell’industria portuale europea, nella logistica energetica, nei collegamenti terrestri e nelle infrastrutture per i combustibili alternativi, ma perde due posizioni. Tokyo, invece, rientra tra le prime cinque grazie ai solidi rapporti tra armatori, istituti finanziari e cantieri navali.

Il rapporto evidenzia come la competitività marittima dipenda sempre più dalla capacità di integrare infrastrutture, servizi specializzati, tecnologia, capitale e competenze. La transizione energetica, ancora condizionata dall’incertezza sul quadro regolatorio internazionale, e la digitalizzazione stanno modificando i criteri sui quali si misura la forza dei principali hub. Tra le città da seguire nei prossimi anni gli esperti indicano anche Dubai, sostenuta dal ruolo crescente del Medio Oriente nei flussi commerciali ed energetici tra Asia, Europa e Africa.

Per l’Europa il rapporto segnala la necessità di rafforzare innovazione e decarbonizzazione. Londra e Rotterdam conservano posizioni di rilievo grazie ai servizi avanzati e alla solidità dei rispettivi cluster marittimi, ma devono accelerare l’adattamento tecnologico. Nessuna città italiana compare nella top ten. Napoli viene citata tra gli esempi storici di centri che hanno progressivamente ridotto il proprio peso nel panorama marittimo internazionale. Genova compare in diverse tabelle di indicatori (su posizioni intermedie-basse, intorno al 40° posto in più parametri) e viene menzionata in confronti su traffico container e diffusione geografica degli hub.

La classifica indica quindi una crescente concentrazione della leadership in Asia, mentre i principali poli europei mantengono un vantaggio nelle attività finanziarie, legali e nei servizi specialistici. Per recuperare competitività, il rapporto richiama la necessità di investire nella formazione, nella connettività digitale e nell’attrazione di professionalità qualificate, fattori destinati ad avere un peso crescente accanto alle dimensioni dei porti e ai volumi di traffico.

Fonte grafico: elaborazione su dati Leading Maritime Cities of the World 2026 (DNV e Menon Economics).