Anita ok a nuovo Codice strada, più flessibilità e autisti fino a 70 anni

Anita, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di trasporto e logistica, esprime soddisfazione per le misure contenute nello schema di decreto legislativo sul nuovo Codice della strada, approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

Il provvedimento recepisce diverse proposte dell’associazione, frutto del confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: dalla revisione del calendario dei divieti di circolazione all’innalzamento a 70 anni del limite anagrafico per la guida professionale, fino alla possibilità di condurre con patente B veicoli con massa fino a 4,25 tonnellate. Previste anche modifiche alle dimensioni degli autoarticolati e misure per agevolare l’avvio dell’attività di guida in Italia durante il percorso per conseguire la Carta di qualificazione del conducente (Cqc). «La valutazione positiva delle proposte di Anita segna un risultato concreto per l’autotrasporto: regole più aderenti al lavoro delle imprese e nuove risposte alla carenza di autisti», dichiara il presidente Riccardo Morelli.

Secondo Morelli, il provvedimento riconosce la strada anche come luogo di lavoro, coniugando sicurezza, efficienza e competitività. Favorire l’accesso alla professione e valorizzare l’esperienza dei conducenti, aggiunge, significa rispondere a una criticità che rischia di compromettere la continuità del sistema produttivo e distributivo. Le misure per consentire l’avvio dell’attività di guida durante il conseguimento della Cqc, conclude il presidente di Anita, possono contribuire a rendere la professione più accessibile e attrattiva, mantenendo centrali formazione e sicurezza. Morelli ringrazia infine il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per l’attenzione riservata al settore.