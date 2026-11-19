“Troppe norme soffocano le imprese”. A suonare l’allarme nel mondo della logistica è Giampaolo Botta. “Come Italia abbiamo il record del numero di leggi vigenti, anche se l’Unione Europa è sulla buona strada”, sorride. Per il presidente di Spediporto, la ricetta è una sola: “Sburocratizzare l’intero sistema”.

Il Best ha ospitato a Genova un confronto serrato su regole, contratti e appalti nel mondo della logistica. “Le norme devono creare valore”, ha dichiarato il presidente di Confetra Carlo De Ruvo. Essere “chiare e tempestive”. Perché, come ha aggiunto la vicepresidente di Fedespedi Debora Schisano, “l’incertezza genera costi e provoca contenziosi”. Al contrario la chiarezza “può aiutare nella gestione quotidiana”. Soprattutto in due ambiti: “Definizione dei confini del contratto di spedizione e appalti logistici”.

Assologistica, insieme alle altre associazioni di categoria, ha quindi proposto un impianto regolatorio nuovo. “Non sono un sostenitore della produzione normativa – ha aggiunto Umberto Ruggerone -, ma non possiamo più mutuare dal passato modelli non adeguati a una filiera che è cambiata”. L’approccio, per il numero uno di Fedit Guido Pietro Bertolone, deve essere il seguente: “Si crea valore quando le regole permettono agli operatori corretti di competere sulla qualità e non sulla capacità di aggirare gli obblighi”.

Verso la fine della tavola rotonda si è parlato anche di temi più specifici. Fedespedi ha proposto l’istituzione di una carta dei servizi portuali, come già avviene per gli aeroporti. “Creare dati oggettivi consentirebbe di valutare meglio le performance”, ha spiegato Schisano. Di digitalizzazione e intelligenza artificiale, invece ha parlato Bertolone: “Sono una straordinaria opportunità, ma richiedono un quadro regolatorio moderno e certo e un dialogo stabile tra istituzioni, imprese e organizzazioni sindacali”.