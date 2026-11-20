Dieci anni dopo il referendum che sancì l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, Londra scopre che fare affari con i vicini è più conveniente che fare la guerra alle regole di Bruxelles. Il governo britannico guidato da Andy Burnham ha raggiunto il 20 novembre un accordo con l’Ue per riavvicinare le due sponde della Manica, ridurre gli ostacoli commerciali e ripristinare alcune forme di mobilità per i giovani. È il più importante passo verso una normalizzazione dei rapporti dalla Brexit, ma anche la dimostrazione di quanto sia complicato recuperare ciò che si è deciso di abbandonare.

Il pacchetto concordato al vertice di Bruxelles comprende tre intese: alimenti e prodotti agricoli, collegamento dei mercati delle emissioni e mobilità giovanile. Secondo le stime del governo britannico, l’insieme delle misure potrebbe aggiungere fino allo 0,5% al Pil del Regno Unito entro il 2040, pari a circa 17 miliardi di sterline all’anno. Burnham ha presentato il risultato come una vittoria per entrambe le parti, parlando di un nuovo capitolo nelle relazioni con l’Europa.

La misura economicamente più immediata riguarda il commercio agroalimentare. Londra e Bruxelles hanno concordato di eliminare gran parte dei controlli e degli adempimenti burocratici che, dopo l’uscita britannica dal mercato unico, hanno reso più costoso e complicato il passaggio delle merci. Saranno aboliti i certificati sanitari per le esportazioni, che possono arrivare a costare 200 sterline ciascuno, e ridotti i controlli su animali, vegetali e prodotti alimentari. Un cambiamento che dovrebbe favorire soprattutto le piccole e medie imprese, oltre a ridurre tempi e costi per la distribuzione. Il nuovo regime è previsto dal marzo 2028.

Un’altra intesa collega i sistemi europei e britannici di scambio delle quote di emissione. L’obiettivo è evitare che le imprese debbano sostenere costi aggiuntivi legati ai meccanismi di aggiustamento del carbonio alle frontiere. Per settori come acciaio e manifattura, l’allineamento potrebbe ridurre l’incertezza e rendere più competitivi gli scambi transfrontalieri.

Il capitolo più politico riguarda invece i giovani. L’accordo prevede un programma di mobilità reciproca che consentirà a 100.000 cittadini britannici e altrettanti europei ogni anno di vivere, studiare e lavorare sull’altra sponda della Manica per un massimo di tre anni. Il sistema sarà basato su visti, avrà una durata limitata e non comporterà accesso automatico alle prestazioni sociali né la possibilità di trasferire familiari a carico. È un recupero parziale di opportunità che la Brexit aveva cancellato, soprattutto per gli under 30.

Ma proprio quando Burnham celebrava il risultato, è emersa la questione che rischia di complicare tutto: le tasse universitarie. Bruxelles vuole che gli studenti europei possano accedere agli atenei britannici pagando le stesse rette dei cittadini del Regno Unito. Attualmente, dopo la Brexit, molti studenti dell’Ue sono classificati come internazionali e possono arrivare a pagare cifre tre o quattro volte superiori. Londra ha chiesto tempo e le parti hanno rinviato la questione di sei mesi. La Commissione europea, però, considera le quattro intese parte di un unico pacchetto e ha lasciato intendere che l’attuazione degli accordi potrebbe dipendere dalla soluzione del contenzioso. Il governo britannico sostiene invece che i tre accordi commerciali e sulla mobilità siano già conclusi e non possano essere rimessi in discussione.

Il vertice ha affrontato anche la cooperazione in materia di difesa, sicurezza e immigrazione. Regno Unito e Ue hanno concordato di rafforzare lo scambio di informazioni, coordinare le iniziative contro le reti di trafficanti di esseri umani e intensificare il contrasto alla flotta ombra russa, utilizzata da Mosca per aggirare le sanzioni sul petrolio. Prevista anche una collaborazione più stretta nella protezione delle infrastrutture sottomarine e nella difesa dagli attacchi informatici.

La partita, tuttavia, resta aperta. Burnham ha dichiarato che l’intesa rappresenta probabilmente il massimo risultato raggiungibile prima delle prossime elezioni britanniche, previste entro il 2029. Ha però auspicato un confronto più ampio con Bruxelles nel corso del prossimo anno. Ursula von der Leyen ha accolto positivamente la disponibilità britannica, invitando a discutere le prospettive future della relazione. Sul tavolo restano questioni ben più impegnative: l’eventuale partecipazione al mercato unico, l’unione doganale e l’accesso ai programmi industriali europei.

Nigel Farage, leader di Reform UK e principale interprete politico della Brexit, ha già accusato il governo di voler riportare il Paese nell’orbita europea attraverso accordi settoriali. La sua opposizione promette di trasformare il riavvicinamento in un terreno di scontro elettorale. Burnham, dal canto suo, ha sostenuto che il Regno Unito abbia perso più di quanto abbia guadagnato dall’uscita dall’Unione.

Il dato politico è che Londra non chiede di rientrare nell’Ue, ma cerca di recuperare una parte dei vantaggi economici e strategici perduti. Una sorta di Brexit con qualche correzione, nella quale il Regno Unito vorrebbe commerciare con meno ostacoli, muovere liberamente i giovani e cooperare sulla sicurezza senza tornare a condividere pienamente le istituzioni europee. Bruxelles, però, ha imparato la lezione: per avere i vantaggi dell’integrazione bisogna accettarne anche le condizioni. E questa volta il conto è arrivato insieme al menù.