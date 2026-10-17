Cina, nuova stretta sulle esportazioni tecnologiche: nel mirino anche l’IA

La Cina intende limitare le esportazioni di tecnologie strategiche nei settori dell’intelligenza artificiale, della biomedicina e dell’energia solare, aumentando la tutela sul proprio know-how industriale nel mezzo della competizione geopolitica globale. Il ministero del Commercio e quello della Scienza e della Tecnologia hanno avviato il 16 ottobre una consultazione pubblica per aggiornare il catalogo delle tecnologie vietate o soggette a restrizioni. La misura riguarda 40 voci e rimarrà aperta alle osservazioni fino al 15 novembre.

Nel dettaglio, il piano tocca 23 tecnologie legate all’IA, 5 alla biomedicina e 12 al fotovoltaico. Per 14 di queste sanzionerebbe un divieto assoluto di esportazione, mentre per le restanti 26 verrebbe introdotto un regime di licenze preventive. Pur non essendo ancora definitivo, il provvedimento prevede già l’obbligo di registrazione per le operazioni in corso.

Il blocco più consistente riguarda l’intelligenza artificiale, con paletti su modelli avanzati, agenti IA, infrastrutture di calcolo ed elaborazione dati. La misura rischia di frenare il trasferimento di competenze verso l’estero, incidendo direttamente su accordi di licenza, partnership industriali e joint venture internazionali delle aziende cinesi.

Controlli in vista anche per la filiera solare, comparto in cui Pechino vanta una leadership quasi monopolistica: sotto lente finiscono i processi produttivi e i componenti chiave lungo tutta la catena del silicio, dalle materie prime alle celle. In campo biomedico, l’attenzione si concentra invece sulle tecnologie per le terapie geniche e cellulari.

La mossa si inserisce in una spirale di protezionismo tecnologico che vede contrapposte le principali potenze. Dopo le restrizioni imposte dagli Stati Uniti su microchip avanzati e macchinari di produzione, la Cina risponde blindando i propri asset strategici. L’ultimo aggiornamento del catalogo risaliva al 2020, quando Pechino aveva introdotto primi vincoli su IA e cybersecurity.

Se confermate, le nuove regole rischiano di complicare la gestione delle filiere globali, frenando progetti di ricerca condivisi e cessioni di proprietà intellettuale. Le decisioni definitive arriveranno al termine del mese di consultazione.