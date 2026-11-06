Cuba, Trump colpisce le navi del petrolio: cinque unità nella lista nera degli Usa

L’amministrazione Trump stringe ulteriormente la morsa su Cuba con un nuovo pacchetto di sanzioni che prende di mira la rete marittima utilizzata per il trasporto di prodotti petroliferi e amplia le restrizioni a diversi comparti dell’economia dell’isola. Giovedì 5 novembre il Dipartimento di Stato ha inserito nella lista nera otto entità, due persone e cinque navi nell’ambito dell’Executive Order 14404. Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro ha esteso le misure restrittive agli operatori attivi nei settori dell’elettronica, della manifattura, delle attività marittime e della tecnologia.

Tra i destinatari delle sanzioni figurano Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, indicato da Washington come parte di una vasta rete offshore di società di navigazione impegnate nel trasporto di prodotti petroliferi da e verso Cuba, e Any Rodríguez Lastres, ex direttrice commerciale del terminal di Mariel e figlia di un’esponente di vertice del conglomerato militare Gaesa, già sottoposto a sanzioni statunitensi.

Nel mirino anche diverse società: Caroil Transport Marine Ltd, con sede a Cipro, già sanzionata nel 2019 e nuovamente inserita nella lista, Tentacool Commercial, con sede a Panama, Internacional Marítima e Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca). Le cinque navi designate sono le petroliere Esperanza, Gloria C e Maria Cristina, la nave gassiera Emilia e la tanker Lourdes.

Secondo l’amministrazione americana, l’élite al potere concentra nelle proprie mani le risorse energetiche, i trasporti e le infrastrutture tecnologiche dell’isola, mentre la popolazione deve fare i conti con blackout, carenze e stagnazione economica. Il segretario di Stato Marco Rubio ha accusato il governo cubano di servirsi di una rete di imprese statali, joint venture e intermediari offshore per finanziare le proprie attività, comprese quelle legate alla repressione interna e all’influenza politica nella regione.

Le nuove disposizioni ampliano inoltre l’esposizione alle sanzioni statunitensi degli operatori stranieri che intrattengono rapporti economici con i comparti individuati. Una stretta che potrebbe avere ripercussioni anche sulle società di navigazione, sugli intermediari commerciali e sugli altri soggetti coinvolti nei traffici marittimi con l’isola.

L’iniziativa si inserisce nella strategia di pressione economica e politica avviata con l’ordine esecutivo del maggio 2026, che ha ampliato il perimetro delle misure contro Cuba. Restano previste deroghe per le forniture umanitarie, in particolare per alimenti e medicinali. Da valutare ora gli effetti sulle importazioni di petrolio e sull’intero sistema dei collegamenti marittimi, in un Paese che da tempo affronta gravi difficoltà di approvvigionamento energetico.