Cuba, Trump colpisce le navi del petrolio: cinque unità nella lista nera degli Usa

Le cinque navi designate sono le petroliere Esperanza, Gloria C e Maria Cristina, la nave gassiera Emilia e la tanker Lourdes

Ultimo aggiornamento 6 novembre 2026 - 08:23

L’amministrazione Trump stringe ulteriormente la morsa su Cuba con un nuovo pacchetto di sanzioni che prende di mira la rete marittima utilizzata per il trasporto di prodotti petroliferi e amplia le restrizioni a diversi comparti dell’economia dell’isola. Giovedì 5 novembre il Dipartimento di Stato ha inserito nella lista nera otto entità, due persone e cinque navi nell’ambito dell’Executive Order 14404. Parallelamente, il Dipartimento del Tesoro ha esteso le misure restrittive agli operatori attivi nei settori dell’elettronica, della manifattura, delle attività marittime e della tecnologia.

Tra i destinatari delle sanzioni figurano Guillermo Faustino Rodríguez López-Calleja, indicato da Washington come parte di una vasta rete offshore di società di navigazione impegnate nel trasporto di prodotti petroliferi da e verso Cuba, e Any Rodríguez Lastres, ex direttrice commerciale del terminal di Mariel e figlia di un’esponente di vertice del conglomerato militare Gaesa, già sottoposto a sanzioni statunitensi.

Nel mirino anche diverse società: Caroil Transport Marine Ltd, con sede a Cipro, già sanzionata nel 2019 e nuovamente inserita nella lista, Tentacool Commercial, con sede a Panama, Internacional Marítima e Petróleos Marítimos del Caribe (Petromarca). Le cinque navi designate sono le petroliere Esperanza, Gloria C e Maria Cristina, la nave gassiera Emilia e la tanker Lourdes.

Secondo l’amministrazione americana, l’élite al potere concentra nelle proprie mani le risorse energetiche, i trasporti e le infrastrutture tecnologiche dell’isola, mentre la popolazione deve fare i conti con blackout, carenze e stagnazione economica. Il segretario di Stato Marco Rubio ha accusato il governo cubano di servirsi di una rete di imprese statali, joint venture e intermediari offshore per finanziare le proprie attività, comprese quelle legate alla repressione interna e all’influenza politica nella regione.

Le nuove disposizioni ampliano inoltre l’esposizione alle sanzioni statunitensi degli operatori stranieri che intrattengono rapporti economici con i comparti individuati. Una stretta che potrebbe avere ripercussioni anche sulle società di navigazione, sugli intermediari commerciali e sugli altri soggetti coinvolti nei traffici marittimi con l’isola.

 

L’iniziativa si inserisce nella strategia di pressione economica e politica avviata con l’ordine esecutivo del maggio 2026, che ha ampliato il perimetro delle misure contro Cuba. Restano previste deroghe per le forniture umanitarie, in particolare per alimenti e medicinali. Da valutare ora gli effetti sulle importazioni di petrolio e sull’intero sistema dei collegamenti marittimi, in un Paese che da tempo affronta gravi difficoltà di approvvigionamento energetico.

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