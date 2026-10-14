Data center, l’Ue prepara nuove regole sui consumi ma le Big Tech trattano sui limiti

L’intelligenza artificiale ha bisogno di cemento, elettricità e acqua. Molta acqua. Mentre l’Europa si propone di triplicare la capacità dei suoi data center entro il 2035, per ridurre la dipendenza dai giganti tecnologici d’oltreoceano e costruirsi un’IA di casa, la Commissione europea ha presentato lunedì 21 settembre le nuove regole per misurare quanto queste infrastrutture consumano davvero. Un primo passo.

Dal giorno stesso della presentazione, i data center con una capacità installata superiore a 500 kW, già soggetti alla normativa Ue sull’efficienza energetica, riceveranno un’etichetta elettronica di sostenibilità. L’obiettivo, spiega Bruxelles, è aumentare la trasparenza sull’uso di energia e rendere le strutture confrontabili non solo per efficienza energetica e idrica, ma anche per la provenienza dell’elettricità utilizzata. Uno strumento pensato per orientare le politiche pubbliche e gli acquisti di servizi digitali più sostenibili.

I numeri spiegano la fretta. Nel 2024 i data center europei hanno assorbito 68 terawattora di elettricità; le stime Ue parlano di 114 TWh nel 2030, pari al 3,2 per cento dei consumi elettrici dell’Unione, contro l’attuale 2,5. Una crescita che arriva mentre il continente fa i conti con una crisi energetica persistente e che già pesa su reti elettriche, risorse idriche e comunità locali, in alcuni casi apertamente ostili ai nuovi insediamenti. Il problema, però, è che la trasparenza è ancora a metà. Gli obblighi di rendicontazione per i data center sopra i 500 kW esistono dal 2023, ma la conformità resta incompleta. Un funzionario della Commissione ha ammesso che nel primo anno solo circa un terzo delle strutture aveva presentato i dati; il secondo anno è andata meglio e, secondo i risultati preliminari del terzo, si sarebbe vicini al 50 per cento. L’applicazione delle regole, ha precisato, dipende in larga misura dai singoli Stati membri, e la vera pressione è attesa all’inizio del prossimo anno.

Quanto ai limiti concreti, bisognerà aspettare. La Commissione non introduce per ora soglie rigide ai consumi di energia o di acqua: gli standard minimi di prestazione arriveranno nel 2027 e serviranno a fissare un livello sotto il quale non sarà più possibile costruire nuove strutture. Nel frattempo si apre una finestra di tempo in cui il settore può far sentire la propria voce. E lo sta facendo. In un documento inviato a luglio al governo federale tedesco, Microsoft si è detta favorevole a energia pulita ed efficienza energetica e idrica come indicatori di sostenibilità, chiedendo però modifiche specifiche alle fasce di efficienza idrica previste per l’etichetta, come risulta dal registro tedesco dei lobbisti. Una circostanza che ha già sollevato perplessità tra i legislatori europei.

Più dura la critica di Bram Vranken, ricercatore di Corporate Europe Observatory. La clausola di riservatezza richiesta da Microsoft, ha detto a Euronews, è stata mantenuta pur riscritta, e questo renderà impossibile verificare gran parte delle informazioni riportate sull’etichetta. Con le regole attuali, ha aggiunto, un data center di Google potrebbe ottenere un punteggio alto per efficienza energetica e consumare comunque un gigawatt di potenza non dichiarata, senza che il dato diventi pubblico. Resta il nodo di fondo: l’Europa ha bisogno delle Big Tech per costruire l’infrastruttura su cui vuole fondare la propria autonomia digitale, e questo dà alle aziende un peso considerevole nel negoziato. Bruxelles guarda intanto oltre, valutando se i data center possano diventare attori attivi del sistema elettrico, offrendo flessibilità alla rete e, potenzialmente, calore di scarto per riscaldare fino a quattro milioni di abitazioni.