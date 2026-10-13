Demolizione navi in Asia meridionale: i prezzi salgono per scarsità di tonnellaggio

I cantieri di demolizione navale dell’Asia meridionale affrontano una marcata scarsità di tonnellaggio, che spinge al rialzo i prezzi di acquisto delle navi da rottamare. Secondo i più recenti rapporti di mercato, Bangladesh, India e Pakistan competono per le poche unità disponibili, con quotazioni che in alcuni segmenti superano i 500 dollari per tonnellata di dislocamento leggero (LDT).

La causa principale è la prolungata tenuta dei noli marittimi, che induce gli armatori a mantenere in esercizio navi datate invece di cederle ai cantieri. Questo ha ridotto drasticamente l’offerta di tonnellaggio per il riciclo, creando una “crunch” globale. In Bangladesh, principale mercato della settimana, i prezzi indicativi si attestano a circa 520 $/LDT per le portacontainer, 510 per le petroliere e 485 per le bulk carrier. I cantieri di Chittagong puntano soprattutto su navi conformi alla Convenzione di Hong Kong per il riciclo sicuro e ambientalmente corretto.

In Pakistan, a Gadani, le quotazioni restano competitive (intorno a 500 $/LDT per container e 490 per tanker), ma i buyer locali faticano a prevalere nelle aste rispetto ai concorrenti bangladesi. In India, ad Alang, i prezzi si collocano su livelli inferiori (circa 475 $/LDT per container, 445 per tanker e 430 per bulk), frenati anche dalla debolezza della rupia rispetto al dollaro. Nonostante ciò, Alang continua ad attrarre unità più complesse, come navi GNL e specializzate, grazie a standard di conformità più elevati.

La domanda di rottame resta sostenuta dalle esigenze dei mercati siderurgici locali, anche se volatilità valutaria e andamento dell’acciaio domestico condizionano i margini dei riciclatori. In Turchia i prezzi sono nettamente inferiori (intorno ai 300 $/LDT), concentrati su tonnellaggio regionale e conforme alle norme UE. Il quadro conferma una fase di tensione tra offerta limitata e interesse all’acquisto, con possibili ulteriori rialzi se la scarsità di navi da demolire dovesse protrarsi.