Demolizioni navali: due cantieri indiani di Alang al voto Ue, scontro tra armatori e ambientalisti

Il 4 novembre la commissione Ambiente del Parlamento europeo voterà una mozione di rigetto sulla proposta della Commissione di inserire per la prima volta due cantieri indiani nella lista ufficiale degli impianti autorizzati al riciclo delle navi battenti bandiera europea. Si tratta di Shree Ram Vessel Scrap e YSI Recyclers, entrambi situati ad Alang, nello Stato del Gujarat, il maggiore polo mondiale di demolizione navale.

La mossa segna un potenziale punto di svolta dopo dieci anni di esclusione dei cantieri sudasiatici dal regime europeo. Secondo il regolamento Ue 1257/2013, le navi registrate in uno Stato membro devono essere demolite solo in impianti iscritti nella lista europea, che oggi comprende siti in Europa, Turchia e uno negli Stati Uniti. La Commissione ha valutato i due cantieri indiani conformi agli standard di sicurezza e ambientali richiesti, dopo ispezioni approfondite. Tre impianti indiani avevano completato le procedure, ma solo due sono stati proposti per l’inserimento.

Gli armatori europei, riuniti nell’Ecsa e supportati da associazioni internazionali come BIMCO, ICS, Intertanko e WSC, spingono per l’approvazione. Sottolineano una carenza strutturale di capacità: la lista attuale non basta a fronteggiare l’aumento previsto di navi in fine vita nei prossimi anni. Il gruppo francese Cma Cgm è tra quelli che chiedono esplicitamente di poter utilizzare i cantieri indiani. «È un passo atteso da tempo che premia gli investimenti fatti per rispettare gli standard Ue», ha dichiarato Sotiris Raptis, segretario generale di Ecsa, invitando i deputati a respingere la mozione di obiezione.

Sul fronte opposto, le Ong ambientaliste guidate dalla Shipbreaking Platform, insieme a Transport & Environment, Eurofer, IndustriAll Europe e altre organizzazioni, denunciano un «doppio standard inquietante». Criticano il metodo del beaching (spiaggiamento) praticato ad Alang, dove le navi vengono spinte sulle spiagge intertidali e smontate spesso in condizioni che, secondo loro, non garantirebbero lo stesso livello di tutela ambientale e dei lavoratori richiesto in Europa. Temono contaminazione di acque e suolo da oli, residui chimici e materiali pericolosi, oltre a un indebolimento della filiera europea di riciclo.

La proposta della Commissione è stata pubblicata a luglio 2026 e ha già suscitato un intenso dibattito pubblico e lettere congiunte da entrambe le parti. Se la mozione di rigetto venisse approvata dalla commissione Ambiente, il percorso verso l’adozione formale si complicherebbe. In caso contrario, gli Stati membri dovranno esprimersi in via definitiva. L’India, che nel 2025 ha raggiunto una quota di mercato globale del 35,4% nel settore, punta a consolidare il proprio ruolo di hub sostenibile, con oltre 110 cantieri già certificati secondo la Convenzione di Hong Kong.