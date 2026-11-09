Ets, appello a Bruxelles delle associazioni dello shipping per salvare il transhipment europeo

Espo, Feport, World Shipping Council e Assarmatori chiedono ai legislatori europei di rafforzare il correttivo previsto nella revisione della direttiva Ets: “Il sistema attuale - affermano in una lettera congiunta - penalizza gli hub comunitari rispetto ai concorrenti extra-Ue”. In gioco investimenti, occupazione e competitività delle catene logistiche europee

Il porto di Gioia Tauro
Il porto di Gioia Tauro

Ultimo aggiornamento 9 novembre 2026 - 19:50

Le principali associazioni europee della portualità e dello shipping hanno rivolto un appello ai legislatori europei affinché mantengano e rafforzino il meccanismo di incentivo al transhipment previsto dalla revisione della direttiva Eu Ets. In una lettera congiunta firmata da Espo, Feport, World Shipping Council e l’italiana Assarmatori, gli esponenti del cluster marittimo-portuale sottolineano che l’attuale configurazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione rischia di favorire gli hub concorrenti situati fuori dall’Unione Europea, accelerando lo spostamento dei traffici di trasbordo verso Paesi terzi.

Secondo le associazioni, “la portata regionale dell’Eu Ets aggiunge uno svantaggio competitivo agli hub europei di transhipment rispetto agli hub non europei” e tale differenza rappresenta “un fattore economico significativo nello spostamento delle attività di transhipment dai porti europei verso scali extraeuropei” lungo le rotte oceaniche. Senza un correttivo efficace, avvertono i firmatari, il fenomeno metterebbe a rischio “investimenti e fatturato significativi nei porti e nei terminal europei”.

Nella lettera si ricorda inoltre che la perdita di traffici avrebbe ripercussioni anche sull’occupazione e sulla connettività del continente. Un trasferimento delle attività di trasbordo verso hub esterni all’Unione ridurrebbe  la domanda di lavoro portuale e dei servizi collegati alle operazioni terminalistiche, indebolendo il ruolo strategico degli scali europei.

Le organizzazioni accolgono positivamente la proposta della Commissione europea di introdurre, mediante il futuro articolo 12(3-g), un meccanismo incentivante dedicato al transhipment, giudicato uno strumento in grado di ristabilire la competitività degli hub comunitari. Tuttavia, a loro giudizio la misura dovrà essere modificata affinché sia realmente efficace. In particolare chiedono che il sistema “copra i viaggi sia in entrata sia in uscita dall’Unione Europea”, che “interessi l’intera rete dei servizi che effettuano scali di transhipment nei porti europei” e che sia “semplice da applicare e non discriminatorio”, con regole uniformi in tutti gli Stati membri.

Secondo i firmatari, solo un quadro normativo competitivo e omogeneo potrà trattenere nei porti europei traffici, investimenti e posti di lavoro, contribuendo al tempo stesso agli obiettivi di decarbonizzazione e resilienza economica dell’Unione.

Lo studio Assarmatori: fino a 3,6 miliardi di investimenti portuali a rischio

Nei giorni scorsi uno studio presentato da Assarmatori al Parlamento europeo e realizzato da Giovanni Satta, professore associato dell’Università di Genova, ha offerto una quantificazione economica degli effetti che il sistema Ets potrebbe produrre sul transhipment europeo in assenza di correttivi. L’analisi evidenzia come il trasferimento delle attività di trasbordo verso hub del Nord Africa sia già osservabile nei network marittimi internazionali e possa consolidarsi nei prossimi anni.

La ricerca ha analizzato 86 servizi marittimi collegati agli hub di Gioia Tauro, Marsaxlokk, Sines e Taranto, individuando in 41 casi modifiche potenzialmente riconducibili all’introduzione dell’Ets marittimo, compresa la sostituzione di scali europei con porti concorrenti situati in Paesi terzi. Parallelamente, si registra una crescita degli investimenti nei terminal nordafricani successiva all’entrata in vigore della normativa.

Le simulazioni elaborate dalla società T.I.M. 10 sotto la supervisione scientifica di Satta stimano che, nello scenario di breve periodo, il trasferimento dal 7,5% al 15% dei volumi esposti potrebbe comportare la delocalizzazione di 2,85-6,30 milioni diteu. Ciò si tradurrebbe in una perdita compresa tra 403 e 892 milioni di euro di ricavi annui, oltre a investimenti equivalenti fra 1,43 e 3,60 miliardi di euro nella capacità portuale necessaria a movimentare tali traffici. L’impatto occupazionale associato viene quantificato tra 2.005 e 4.431 posti di lavoro.

Lo studio sostiene che il transhipment sia particolarmente vulnerabile alle differenze di costo tra hub concorrenti, poiché le attività di trasbordo possono essere facilmente riallocate all’interno delle medesime reti oceaniche. Una volta spostati servizi e investimenti fuori dall’Europa, inoltre, il loro recupero risulterebbe estremamente difficile. Secondo gli autori, le misure antielusione introdotte dall’Ets sono utili a contrastare gli scali intermedi creati artificialmente per evitare il pagamento delle quote, ma non sono sufficienti a impedire il trasferimento strutturale delle operazioni di transhipment verso porti extra-Ue.

Per questo Assarmatori sostiene la necessità di un correttivo specifico e guarda con favore al compromesso proposto dall’eurodeputato Peter Liese, che combina un incentivo basato sulla quota di merci trasbordate nei porti comunitari con un parametro legato alla distanza percorsa, estendendo il meccanismo ai viaggi in entrata e in uscita e abbassando da 10.000 a 5.000 teu la soglia dimensionale delle navi ammissibili. Secondo l’associazione, tale soluzione consentirebbe di rappresentare meglio i servizi realmente in concorrenza e aumentare l’attrattività degli hub europei per i traffici deep sea.

Dentro le notizie

Potrebbe interessarti

Alberto Ghiara
|
Energia Pulita,Porti,Regolamenti
I porti britannici replicano alla Spagna sull'Ets: "Cresciamo per merito dei nostri investimenti, l'Ue ci penalizza"
Alberto Ghiara
|
Armatori,Energia Pulita,Porti
Autostrade del Mare, flop in Spagna. "Sono gli effetti negativi dell’Ets"
Le rotte del servizio
La Redazione
|
Armatori,Porti
Messina Line riduce gli scali a Misurata nel servizio West Med
Una veduta aerea del porto della Spezia
Daniele Izzo
|
Crociere,Porti
Dragaggi alla Spezia, il porto dà l'ok per scendere a 12,50 metri di profondità
La Redazione
|
Armatori,Notizie,Porti
"Siria mercato in espansione": la compagnia One nomina un agente a Damasco e Latakia
La Redazione
|
Energia Pulita,Porti
Dl Infrastrutture, il viceministro Rixi: "35 milioni per il deposito di Gnl e bioGnl a Vado Ligure"
La Redazione
|
Porti,Sicurezza
Allarme bomba su un traghetto al Pireo, evacuati 875 passeggeri
La Redazione
|
Energia Pulita,Porti
Boluda compra Muller Dordrecht e cresce nell'offshore del Mare del Nord
La Redazione
|
Porti
Porto di Genova, nuova gru per il terminal Spinelli: arrivati i componenti, montaggio nelle prossime settimane
La Redazione
|
Porti
Genova-Marsiglia, decolla il nuovo volo per i cantieri navali Gin: si parte il 17 novembre
Logo blu economy bianco

Blue Media S.r.l. con sede legale in Genova, Piazza Dante 6/3 , P. IVA 02963780990

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.