Ets, ultima occasione a Bruxelles. Consenso sulle proposte dell’Italia

«Abbiamo predicato per anni la necessità di fare un fronte mediterraneo sull’Ets all’interno dei luoghi europei del potere. Quando ci siamo riusciti, creando le necessarie sinergie con i paesi dell’area che dividono con noi la presenza di isole e i problemi del transhipment, abbiamo fatto bingo», afferma Alberto Rossi, segretario generale di Assarmatori. Un tema come quello della applicazione al settore marittimo della tassa europea sulle emissioni, appunto l’Ets, è arrivato al punto decisivo.

A luglio scorso la Commissione ha presentato la proposta di revisione della direttiva del 2023 in materia, che prevedeva già in origine un tagliando dopo quattro anni. La palla è quindi passata all’europarlamento e al Consiglio. A fine ottobre è scaduta la raccolta degli emendamenti parlamentari, che adesso saranno discussi e andranno in votazione nell’aula plenaria nel corso del mese di dicembre (la data precisa non è ancora fissata). Intanto però l’Italia ha portato a casa un risultato importante, come spiega ancora Rossi: «Siamo arrivati ad avere una proposta solida, autorevole e abbiamo avuto anche l’onore di poter avere le più grandi associazioni europee e internazionali a condividere le nostre posizioni».

Il riferimento è al percorso che nel corso degli ultimi due o tre anni ha visto gradualmente estendersi il fronte, per una volta sotto guida dell’Italia, a partire dalle esigenze degli operatori. Un primo risultato, limitato, è stato l’inserimento nel testo di revisione della Commissione della deroga all’esenzione per le isole minori, slittata dal 2029 al 2035. Ma la partita si gioca anche sugli emendamenti che riguardano le isole maggiori e la protezione dei porti di transhipment.

«Gli italiani – ricorda Rossi – si sono mossi, prima con Salvini, Rixi e Pichetto-Fratin, poi anche con i rappresentanti al parlamento europeo, compresi quelli del Pd, e con l’impegno del vicepresidente della Commissione europea e Commissario Raffaele Fitto». Questa volta l’Italia ha fatto da guida in Europa, raccogliendo attorno a sé altri Paesi, soprattutto del Mediterraneo come Portogallo, Spagna, Malta, Grecia.

La ciliegia sulla torta è l’appoggio alla proposta da parte di Peter Liese, tedesco e padre della direttiva sull’Ets, di cui è relatore, ma che ha riconosciuto la correttezza della posizione di Roma. E a seguire sono arrivate le grandi associazioni mondiali e europee come il World Shipping Council (Wsc, armatori mondiali di portacontainer), Espo (Autorità portuali europee) e Feport (terminalisti privati europei). Hanno firmato un appello congiunto ai legislatori europei in appoggio della proposta italiana, che ricalca una precedente lettera analoga firmata dal cluster italiano: Assoporti, Assarmatori, Confitarma, Assiterminal, Uniport e Alis. Non aderiscono, ma può non sorprendere, grandi compagnie del Nord Europa come Maersk e Hapag-Lloyd, che aderiscono a Ecsa.

Ma la soddisfazione per Rossi è proprio che l’Italia ha spezzato il dualismo fra Nord e Sud Europa per ottenere un sostegno allargato alle proposte di emendamento che saranno votate dalla plenaria di dicembre.

Lo scorso 4 novembre Assarmatori ha presentato a Bruxelles uno studio dell’esperto Giovanni Satta sull’impatto dell’Ets per il transhipment: a rischio ci sono 3,6 miliardi di euro di investimenti nei porti dell’Ue, se le compagnie manderanno le loro navi in Paesi vicini, come il Marocco o il Regno Unito, per evitare la tassa europea. Il passo successivo vedrà il coinvolgimento di Espo, il prossimo 2 dicembre, a ridosso della plenaria, con la presentazione di uno studio analogo sugli effetti negativi dell’Ets per le isole.