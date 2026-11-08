Harwood, l’unica città americana che ha detto sì ai data center

Mentre in molte città americane cresceva l’opposizione ai grandi impianti destinati ad alimentare l’intelligenza artificiale, una piccola comunità del Nord Dakota ha scelto di andare controcorrente. A Harwood, poco meno di 900 abitanti a una decina di chilometri da Fargo, gli elettori hanno respinto con un rapporto di tre a uno una proposta referendaria che avrebbe introdotto controlli indipendenti e udienze pubbliche sui grandi progetti industriali. Il risultato, 325 voti contrari e 105 favorevoli, fa di questa cittadina agricola un caso praticamente unico nel panorama americano delle elezioni di metà mandato: qui i residenti hanno scelto di sostenere lo sviluppo di un grande data center.

In gioco c’era un investimento da 3 miliardi di dollari della texana Applied Digital: un complesso di circa 167 mila metri quadrati, già in costruzione, destinato a entrare a pieno regime all’inizio del 2027. Il sindaco Blake Hankey ha spiegato la logica della scelta: il progetto sarebbe comunque sorto nella zona, anche perché era in concorrenza con Fargo. Tanto valeva, quindi, assicurarsi che i benefici economici ricadessero sulla propria comunità. Una volta operativo, il centro dovrebbe garantire a Harwood circa 1,65 milioni di dollari all’anno di entrate dalle imposte sugli immobili, sei volte il gettito complessivo del 2024. L’azienda prevede inoltre almeno 200 posti di lavoro a tempo pieno e ha già stanziato risorse per il corpo dei vigili del fuoco e per la realizzazione di un centro di accoglienza per le persone senza riparo durante l’inverno.

Non tutti erano convinti. Michael Swartz, ingegnere del software e promotore del referendum, temeva che la cittadina si stesse affidando troppo facilmente a un grande sviluppatore, attratto dalle prospettive di crescita del mercato dell’intelligenza artificiale. Durante le riunioni del consiglio comunale erano emerse preoccupazioni per l’impatto ambientale, il rumore e la mancanza di trasparenza. Il sindaco aveva firmato un accordo di riservatezza con l’azienda e alcuni residenti avevano denunciato pressioni. Altri richiamavano il precedente di Janesville, nel Wisconsin, dove la chiusura di un ex stabilimento automobilistico aveva lasciato in eredità costi ingenti per la bonifica dell’area.

A livello nazionale il clima era ben diverso. Almeno 40 iniziative elettorali in dieci Stati puntavano a limitare o vietare i data center e la grande maggioranza ha ottenuto il consenso degli elettori. I sondaggi realizzati all’uscita dai seggi indicavano che il 76% degli americani sarebbe contrario alla costruzione di un nuovo impianto nella propria zona. A Piqua, in Ohio, i cittadini hanno approvato il divieto di realizzare grandi data center e punito alle urne gli amministratori che li avevano sostenuti. In Texas è stata eletta governatrice una candidata democratica favorevole a una moratoria.

Harwood ha fatto una scelta diversa, puntando sui ritorni economici e sulle garanzie offerte dal progetto. Mark Kerkvliet, residente da quarant’anni, ha raccontato ai media americani di essersi convinto dopo aver verificato con la cooperativa elettrica locale che i consumi del data center non avrebbero provocato aumenti delle bollette. «Non perché mi piacciano i data center o l’intelligenza artificiale, ma perché è una buona cosa per la città». La vicenda racconta quanto sia difficile trovare un punto di equilibrio tra gli interessi delle grandi aziende tecnologiche e quelli delle comunità chiamate a ospitare le nuove infrastrutture. I data center promettono investimenti, gettito fiscale e occupazione, ma richiedono enormi quantità di energia e risorse e possono incidere sulla vita quotidiana dei residenti. Harwood ha deciso di scommettere sui benefici economici, mentre altrove prevalgono diffidenza e opposizione. La differenza, in fondo, sembra stare nella capacità di convincere i cittadini che i vantaggi promessi arriveranno davvero nelle loro tasche e nei servizi della comunità.