Il Canada stringe i controlli sugli investimenti esteri nei minerali critici

Il Canada si prepara a rendere più rigoroso il controllo sugli investimenti stranieri nel settore dei minerali critici. Le modifiche all’Investment Canada Act, approvate nel 2024, entreranno in vigore all’inizio del 2027 e introdurranno un obbligo di notifica preventiva anche per operazioni che non comportano l’acquisizione del controllo di un’azienda canadese. Fino a oggi le partecipazioni di minoranza potevano essere notificate dopo il closing o restare fuori dal radar obbligatorio. D’ora in poi, se l’investitore non canadese ottiene diritti particolari – accesso a informazioni tecniche non pubbliche, ad asset materiali, posti in consiglio di amministrazione o altri poteri di governance – e se l’azienda opera in un settore “prescritto”, la notifica dovrà arrivare prima del completamento dell’operazione.

I minerali critici – litio, grafite, terre rare, rame, nichel e gli altri elementi della lista ufficiale – sono già considerati prioritari per la sicurezza nazionale. Il governo non ha ancora pubblicato il regolamento definitivo che indicherà con precisione quali attività faranno scattare l’obbligo, ma gli esperti del settore danno per scontato che la filiera estrattiva e di trasformazione sarà inclusa. Chris Hersh, partner dello studio Cassels di Toronto, spiega che non si tratta di un divieto generalizzato, ma di un allungamento dei tempi. Molte operazioni passeranno una semplice verifica di quarantacinque giorni; quelle che sollevano dubbi potranno restare in esame fino a duecento giorni o oltre. Per una junior mining company che ha bisogno di capitali in tempi stretti, anche il solo rischio di un ritardo cambia il modo di strutturare i deal.

L’obiettivo dichiarato di Ottawa è evitare le situazioni del 2022, quando tre società cinesi furono costrette a dismettere le loro quote in aziende canadesi di litio dopo che gli investimenti erano già stati completati. Meglio esaminare prima, dicono i funzionari, piuttosto che intervenire dopo con ordini di vendita forzata. Allo stesso tempo il governo continua a cercare miliardi di dollari di capitali esteri per sviluppare miniere, raffinerie e infrastrutture. La tensione è evidente: da un lato si attraggono investitori alleati attraverso partnership e fondi pubblici, dall’altro si alzano le barriere per chi potrebbe rappresentare un rischio.

Le società canadesi dovranno abituarsi a pianificare in anticipo. Una possibilità discussa dagli avvocati è suddividere i finanziamenti in tranche: una prima tranche strutturata in modo da non attivare la notifica obbligatoria, seguita da un secondo investimento che passa attraverso il filtro normativo. Non è una soluzione magica, ma permette di ottenere liquidità immediata senza bloccare l’intero progetto. Chi non rispetterà l’obbligo di notifica rischia sanzioni a partire da mezzo milione di dollari.

Il quadro rimane fluido. I regolamenti saranno sottoposti a consultazione pubblica nell’autunno 2026 e solo allora si saprà esattamente quali diritti e quali settori faranno scattare il meccanismo. Nel frattempo le aziende del settore sanno già che i tempi delle trattative con investitori stranieri si allungheranno e che la struttura dei contratti andrà valutata con più attenzione. Il Canada ha le risorse che il mondo cerca; la domanda è se riuscirà a farle sviluppare senza scoraggiare troppo i capitali di cui ha bisogno.