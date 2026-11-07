Il Tar sospende il decreto Adsp che spostava le navi Dfds a Trieste

Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha sospeso in via cautelare il decreto n. 24 del 28 ottobre 2026 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale che imponeva il trasferimento temporaneo, per 12 settimane, di due toccate settimanali dei traghetti Ro-Ro di Dfds dal terminal HHLA PLT Italy a quello di Riva Traiana gestito da Samer Seaports & Terminals. L’ordinanza, firmata dal presidente Carlo Modica de Mohac di Grisi, accoglie il ricorso urgente presentato dalla compagnia danese Dfds Denizcilik Ve Taşimacilik A.Ş. e blocca l’efficacia del provvedimento fino alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026, quando il collegio esaminerà il merito.

Il giudice evidenzia diverse criticità. In primo luogo la mancata comunicazione a Dfds dell’avvio del procedimento, che ha impedito alla società di presentare osservazioni prima dell’adozione della misura. Emergono poi dubbi sulla competenza dell’Autorità ad adottare unilateralmente una decisione di tale portata e rischi di alterazione della libera concorrenza, con possibili vantaggi per alcuni operatori e svantaggi non adeguatamente motivati per il ricorrente. Vengono inoltre segnalate le ripercussioni sui traffici commerciali già programmati e commercializzati.

Il decreto era stato motivato dall’Autorità con la necessità di decongestionare il traffico stradale generato dai mezzi pesanti in accesso alla Piattaforma logistica, in particolare nei giorni di maggiore afflusso delle navi Dfds. La misura prevedeva di distribuire meglio i flussi verso i terminal Ro-Ro dello scalo, trasferendo due scali settimanali a Riva Traiana. Dfds, che gestisce insieme al gruppo Samer parte delle attività e utilizza da anni anche la Piattaforma, ha contestato sia il metodo sia gli effetti competitivi.

Il presidente dell’Adsp, Marco Consalvo, ha preso atto della decisione sottolineando che il decreto aveva carattere provvisorio e sperimentale e che sono già attivi tavoli tecnici per individuare soluzioni operative al traffico in città, senza penalizzare la crescita del Ro-Ro. La sospensione non costituisce una sentenza di annullamento, ma un provvedimento cautelare in attesa del giudizio collegiale.