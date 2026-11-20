L’Organizzazione marittima internazionale (Imo) si prepara a una nuova settimana di negoziati sotto pressione americana. Dal 23 novembre, a Londra, i Paesi membri cercheranno di trovare un’intesa sulle regole per abbattere le emissioni di gas serra del trasporto marittimo, un settore responsabile di oltre il 2% delle emissioni globali. Sul tavolo c’è il Net-Zero Framework, il primo progetto di regolamentazione mondiale che prevede standard obbligatori per i carburanti navali e un meccanismo economico per penalizzare le navi più inquinanti. Ma proprio quest’ultimo punto rischia di far saltare l’intesa. Gli Stati Uniti di Donald Trump continuano infatti a opporsi a qualsiasi forma di pagamento obbligatorio sulle emissioni, definendola una tassa globale sul carbonio.

La partita si giocherà in due tempi. Dal 23 al 27 novembre si riunirà il gruppo di lavoro tecnico dell’Imo, seguito dal Marine Environment Protection Committee, convocato dal 30 novembre al 3 dicembre per la sua 85ª sessione. Il 4 dicembre potrebbe riprendere anche la sessione straordinaria interrotta nell’ottobre 2025, quando Washington riuscì a bloccare l’adozione definitiva del pacchetto, ottenendo il rinvio di un anno. La finestra di dicembre rappresenta quindi un passaggio decisivo, anche se non è scontato che si arrivi a un accordo definitivo.

Il testo originario, approvato nell’aprile 2025, prevede soglie progressivamente più stringenti per l’intensità delle emissioni dei combustibili utilizzati dalle navi, a partire dal 2028. Gli armatori potranno rispettare gli obblighi impiegando carburanti a basse emissioni, acquistando crediti in eccesso da altre navi oppure versando contributi compensativi in un fondo gestito dall’Imo. Le risorse dovrebbero sostenere la transizione energetica del settore e contribuire a ridurre il divario di costo tra combustibili tradizionali e alternative meno inquinanti.

Nick Brown, amministratore delegato di Lloyd’s Register, considera difficile prevedere l’esito dei negoziati e indica nella gestione delle entrate e nella raccolta dei contributi i principali nodi ancora irrisolti. Per evitare una nuova rottura sono arrivate diverse proposte alternative. La Cina ha suggerito l’introduzione di moltiplicatori per incentivare l’impiego di combustibili a emissioni nulle o quasi nulle, un’impostazione sostenuta anche dalla Norvegia. Giappone, Gibuti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Arabia Saudita, Somalia e Yemen hanno invece proposto di consentire alle compagnie di adempiere agli obblighi investendo in progetti di decarbonizzazione marittima, anziché attraverso sanzioni economiche obbligatorie. È proprio il meccanismo finanziario a dividere i governi. Secondo Washington, i pagamenti obbligatori aumenterebbero i costi del trasporto marittimo e finirebbero per alimentare l’inflazione. La presidente della Federal Maritime Commission americana, Laura DiBella , ha dichiarato l’11 novembre che un’intesa politica potrebbe essere raggiunta, ma che la formalizzazione delle nuove regole potrebbe slittare al 2027. Anche, considera difficile prevedere l’esito dei negoziati e indica nella gestione delle entrate e nella raccolta dei contributi i principali nodi ancora irrisolti. Per evitare una nuova rottura sono arrivate diverse proposte alternative. La Cina ha suggerito l’introduzione di moltiplicatori per incentivare l’impiego di combustibili a emissioni nulle o quasi nulle, un’impostazione sostenuta anche dalla Norvegia. Giappone, Gibuti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Arabia Saudita, Somalia e Yemen hanno invece proposto di consentire alle compagnie di adempiere agli obblighi investendo in progetti di decarbonizzazione marittima, anziché attraverso sanzioni economiche obbligatorie.

L’Unione europea e gli Stati insulari del Pacifico restano in larga parte favorevoli all’impianto originario. Ma anche all’interno dell’Europa emergono differenze. Cipro, Grecia, Italia e Malta chiedono misure pragmatiche e sostenibili sul piano dei costi. La presidente dell’Unione degli armatori greci, Melina Travlos, ha accusato Bruxelles di mantenere una posizione troppo rigida, rischiando di condurre l’Imo verso un nuovo fallimento negoziale. Il timore degli armatori è che un sistema globale venga sostituito da una sovrapposizione di regole regionali, con maggiori costi amministrativi e obblighi differenti sulle rotte internazionali.

Anche le organizzazioni ambientaliste temono che il compromesso finisca per svuotare il progetto. Transport & Environment avverte che concessioni a favore del gas naturale liquefatto e dei biocarburanti prodotti da colture alimentari potrebbero prolungare la dipendenza del settore dai combustibili fossili. Le associazioni marittime, al contrario, chiedono regole applicabili e certezza normativa per orientare gli investimenti. Nove organizzazioni, tra cui Bimco, International Chamber of Shipping, IBIA e Intertanko, hanno sollecitato un accordo globale che tenga conto della disponibilità e dei prezzi dei carburanti alternativi. La questione è anche industriale. A Singapore, in ottobre, il fuel oil con tenore di zolfo allo 0,5% costava in media 22,78 dollari per gigajoule, contro i 27 dollari delle miscele con biocarburanti B24, i 28,48 del Gnl e i 48,47 del metanolo sostenibile. Senza un sistema che compensi almeno in parte questa differenza, gli armatori hanno pochi incentivi economici ad acquistare combustibili più costosi, soprattutto se i concorrenti possono continuare a utilizzare prodotti tradizionali.

La posta in gioco va oltre la regolamentazione ambientale. Senza uno standard mondiale, le compagnie rischiano di dover rispettare discipline diverse a seconda delle aree di navigazione, mentre i produttori di carburanti alternativi non avrebbero garanzie sufficienti per investire in nuovi impianti. L’Imo deve scegliere se preservare l’ambizione del Net-Zero Framework o sacrificarne una parte per ottenere il consenso americano e dei Paesi produttori di petrolio. Un compromesso al ribasso potrebbe salvare il negoziato, ma allontanare la transizione energetica della flotta mondiale.