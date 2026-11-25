Il Parlamento europeo chiude, almeno per ora, le porte ai primi cantieri indiani candidati a entrare nella lista Ue degli impianti autorizzati alla demolizione delle navi. La plenaria ha approvato con 377 voti favorevoli, 214 contrari e 24 astensioni l’obiezione all’inserimento di YSI Recyclers e Shree Ram Vessel Scrap, entrambi situati nel distretto di Alang-Sosiya, nello Stato del Gujarat.

La decisione arriva nonostante il pressing dell’industria marittima internazionale e apre un confronto sui criteri con cui Bruxelles dovrà gestire una fase di forte crescita prevista per il riciclo navale. I due impianti erano stati proposti dalla Commissione europea per la sedicesima edizione della European List of Ship Recycling Facilities, dopo ispezioni che ne avevano verificato la conformità ai requisiti ambientali, di sicurezza e tecnici previsti dal regolamento Ue sul riciclo delle navi. Sarebbero stati i primi cantieri indiani a entrare nell’elenco.

A fermare l’operazione è soprattutto il ricorso al cosiddetto beaching, il sistema con cui le navi a fine vita vengono portate sulla costa durante l’alta marea e successivamente smantellate. Una pratica diffusa nell’Asia meridionale, ma contestata in Europa per i rischi potenziali per l’ambiente e la sicurezza dei lavoratori. Il voto della plenaria conferma la posizione espressa il 4 novembre dalla commissione Ambiente dell’Europarlamento. Secondo i promotori dell’obiezione, l’ammissione di cantieri che utilizzano il beaching sarebbe in contrasto con lo spirito e le disposizioni della normativa europea.

Di segno opposto la posizione dell’industria marittima. Alla vigilia del voto otto organizzazioni, tra cui Bimco, European Shipowners-Ecsa, International Chamber of Shipping, Intercargo, Intertanko, Clia e World Shipping Council, avevano sollecitato gli eurodeputati a respingere l’obiezione. Le associazioni sostengono che i due cantieri abbiano investito negli ultimi anni in infrastrutture, sistemi di sicurezza e gestione ambientale e che la loro ammissione debba basarsi sul rispetto dei requisiti Ue, indipendentemente dalla collocazione geografica. Bimco ha criticato duramente il voto, sostenendo che il Parlamento abbia ignorato le conclusioni delle ispezioni europee e reso il sistema meno prevedibile per gli armatori.

Sul tavolo c’è anche il problema della futura capacità di demolizione. Secondo le stime di Bimco, oltre 16.000 navi, per circa 700 milioni di tonnellate di portata lorda, dovranno essere riciclate nel prossimo decennio: più del doppio rispetto alle unità demolite nei dieci anni precedenti. La partita non è comunque definitivamente chiusa. Dopo l’obiezione del Parlamento, i 27 Stati membri avranno la possibilità di esprimersi, mentre la decisione finale sull’aggiornamento della lista europea spetterà alla Commissione.