Nove anni e mezzo dopo essere entrato in carcere, Francesco Schettino torna a casa. L’ex comandante della Costa Concordia ha lasciato Rebibbia, a Roma, dopo aver ottenuto l’affidamento in prova ai servizi sociali. Una decisione che riporta al centro della cronaca il naufragio del 13 gennaio 2012 davanti all’isola del Giglio, costato la vita a 32 persone, e una delle pagine più drammatiche della storia della navigazione italiana. La condanna a 16 anni e un mese resta definitiva: cambia il luogo in cui Schettino sconterà la pena, non il giudizio sulle sue responsabilità.

Schettino, 66 anni, era entrato a Rebibbia il 13 maggio 2017, poche ore dopo che la Cassazione aveva reso definitiva la condanna per il naufragio della nave da crociera davanti all’isola del Giglio. La pena stabilita dai giudici è di 16 anni e un mese: omicidio colposo plurimo, lesioni, naufragio colposo e abbandono della nave. L’affidamento non annulla la sentenza e non equivale a una piena libertà: la parte residua della pena viene eseguita all’esterno, attraverso un programma sottoposto al controllo degli uffici di esecuzione penale esterna.

La notizia ha anche un precedente che aiuta a ricostruire il percorso giudiziario. Nell’aprile 2025 Schettino aveva rinunciato a una richiesta di semilibertà, dopo che erano emerse difficoltà legate alla proposta di lavoro presentata al Tribunale di sorveglianza. Si era parlato di un’attività di digitalizzazione di documenti della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, attraverso l’associazione Seconda Chance. La difesa aveva spiegato che non c’erano più le condizioni per portare avanti quella procedura. Schettino aveva continuato a usufruire dei permessi previsti dalla legge.

La misura ottenuta adesso è diversa. L’affidamento in prova consente di vivere fuori dall’istituto penitenziario, rispettando un programma e le prescrizioni stabilite dai magistrati. Il controllo è affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna. Il mancato rispetto degli obblighi può comportare la revoca del beneficio e il ritorno in carcere. La disciplina prevede anche attività lavorative, formative, di volontariato o di pubblica utilità. La concessione arriva dopo una valutazione del comportamento del detenuto e della possibilità di proseguire il percorso di reinserimento senza il rischio di nuovi reati.

Per capire il peso della notizia bisogna tornare alla notte del 13 gennaio 2012. La Costa Concordia, 114.500 tonnellate di stazza lorda, 290 metri di lunghezza e oltre 4.200 persone tra passeggeri ed equipaggio, stava completando una crociera nel Mediterraneo. Partita da Civitavecchia, avrebbe dovuto proseguire verso Savona. La rotta venne modificata per avvicinare la nave all’isola del Giglio, in quella manovra conosciuta come «inchino», un passaggio ravvicinato alla costa pensato per salutare gli abitanti e rendere visibile la nave dalla terraferma.

Alle 21.45 circa lo scafo urtò gli scogli delle Scole. La collisione aprì una falla di circa 70 metri sul lato sinistro, provocando l’allagamento dei compartimenti e la perdita di alimentazione elettrica. La nave cominciò a inclinarsi, fino ad adagiarsi su un fianco davanti al porto dell’isola. Il bilancio fu di 32 morti, tra passeggeri e membri dell’equipaggio, e centinaia di feriti.

La gestione dell’emergenza divenne uno dei capitoli più controversi della tragedia. L’abbandono della nave da parte del comandante, mentre a bordo c’erano ancora numerose persone da evacuare, e il ritardo nelle comunicazioni alle autorità marittime entrarono al centro dell’inchiesta. Rimase impressa la telefonata tra il comandante della Capitaneria di porto di Livorno, Gregorio De Falco, e Schettino. «Vada a bordo, cazzo», fu l’ordine impartito all’ex comandante affinché tornasse sul relitto e coordinasse i soccorsi. Una frase diventata simbolo internazionale della tragedia.

La vicenda ebbe anche una seconda storia, quella del recupero del relitto. La Protezione civile coordinò un’operazione senza precedenti, con il coinvolgimento di centinaia di tecnici e imprese internazionali. Dopo la rimozione di oltre 2.000 metri cubi di idrocarburi, nel settembre 2013 venne completato il parbuckling, la rotazione della nave per riportarla in posizione verticale. Nel luglio 2014 la Concordia fu rigalleggiata e trainata a Genova, dove arrivò il 27 luglio per essere demolita. L’ultima vittima dispersa venne ritrovata durante le operazioni di smantellamento, nell’ottobre successivo.

Sul piano giudiziario, il processo si svolse a Grosseto. L’11 febbraio 2015 arrivò la condanna di primo grado a 16 anni e un mese di reclusione. La Corte d’appello di Firenze la confermò il 31 maggio 2016. Il 12 maggio 2017 la Cassazione rese definitiva la sentenza. Schettino si presentò a Rebibbia per iniziare a scontare la pena. Ora, a distanza di oltre nove anni dall’ingresso in carcere, la detenzione proseguirà fuori dalle mura penitenziarie. La sentenza resta definitiva, così come le responsabilità riconosciute dai giudici per una notte che ha cambiato la storia della navigazione da crociera italiana.