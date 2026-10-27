ServPort: “Un fondo per gestire le navi fantasma nei porti”

Roma – Chi paga quando una nave viene abbandonata o la società fallisce? Oggi in Italia manca una risposta strutturale e il costo ricade sul porto, sulle amministrazioni e sulle imprese chiamate a intervenire. ServPort, l’associazione Servizi tecnici marittimi e portuali, propone di istituire un fondo nazionale di garanzia. Con il fondo le Autorità potrebbero finanziare subito gli interventi di emergenza e recuperare poi le somme dai responsabili della nave e dalle loro coperture assicurative.

La gestione delle emergenze

Nell’ottobre 2025 la nave “C3 Rubicon”, ferma nel porto di Cagliari dal gennaio 2021, ha rischiato di affondare. L’Autorità di sistema portuale della Sardegna e la Capitaneria di porto hanno chiamato in poche ore imprese specializzate per svuotare l’acqua imbarcata, contenere possibili sversamenti e recuperare e trattare le acque contaminate. Messa in sicurezza e antinquinamento sono costati oltre 338 mila euro, oltre all’Iva se dovuta.

Chi dovesse pagarli è stato deciso solo dopo, con un accordo transattivo tra la curatela e i creditori. Secondo notizie di stampa, il 22 ottobre scorso il tribunale fallimentare di Zagabria ha autorizzato la vendita della nave per 400 mila euro, una cifra appena superiore a quanto è servito per evitarne l’affondamento. A Ravenna la rimozione del relitto della “Orenburg Gazprom” è stata stimata in circa nove milioni di euro.

«A Cagliari si è visto che, quando autorità e imprese lavorano insieme, l’emergenza si gestisce. Ma chi è intervenuto lo ha fatto senza sapere se e quando sarebbe stato pagato – spiega Sergio Prete, direttore generale della ServPort -. Occorrono strumenti che consentano alle autorità di intervenire subito, con la certezza di poter finanziare le operazioni e avviare procedure definite per recuperare i costi dai soggetti responsabili».

Una proposta operativa

Un porto competitivo deve poter contare su un sistema di protezione ambientale efficiente e organizzato. Per questo la ServPort richiama la necessità di rendere più omogenee le regole che disciplinano i servizi ambientali nei diversi scali italiani. Manutenzione delle navi, dotazioni tecniche, formazione, sicurezza del lavoro e disponibilità operativa: sono componenti essenziali della prestazione e riconoscerle con criteri omogenei significa rafforzare nel tempo la capacità di proteggere l’ambiente e di assicurare la funzionalità dei porti.

Per tradurre questi principi in azioni concrete, ServPort propone dunque sei linee di lavoro da sviluppare insieme alle istituzioni:

uno strumento di garanzia per le emergenze. Un meccanismo nazionale, ad esempio un fondo di rotazione, che permetta alle Autorità di attivare subito gli interventi su navi abbandonate o in difficoltà, con successivo recupero delle somme dai soggetti responsabili e dalle relative coperture assicurative; verifica preventiva delle coperture. Rafforzare il controllo delle garanzie assicurative e finanziarie delle navi, con particolare attenzione alle unità in sosta prolungata o a rischio di abbandono, così da ridurre l’esposizione economica dello scalo; criteri nazionali per le tariffe antinquinamento. Linee guida comuni che includano manutenzione dei mezzi, dotazioni tecniche, formazione, sicurezza del lavoro e disponibilità continuativa, da utilizzare come riferimento negli aggiornamenti tariffari locali; applicazione omogenea della disciplina sui rifiuti delle navi. Armonizzare tra i porti i piani di raccolta e gestione previsti dal d.lgs. 197/2021, che recepisce in Italia la direttiva europea in materia di impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi, con condizioni, obblighi e modalità di servizio chiari e confrontabili per utenti e imprese; servizi ambientali nella pianificazione portuale. Inserire nei documenti di pianificazione di sistema, a partire dal Documento di Pianificazione strategica e dal Documento di Programmazione energetico-ambientale dei sistemi portuali, una valutazione dei rischi ambientali legati ai traffici e alle attività industriali e delle risorse necessarie a presidiarli; un tavolo permanente di confronto. Una sede stabile tra Autorità di sistema portuale, Autorità marittime, istituzioni ambientali, armatori e imprese specializzate per definire protocolli operativi condivisi e procedure di riferimento per attivazione, rendicontazione e recupero dei costi.

«I servizi ambientali portuali sono una componente della sicurezza e della continuità operativa degli scali. Per garantirli nel tempo servono programmazione, investimenti e regole comprensibili. Un confronto stabile tra istituzioni e operatori può aiutare a definire procedure condivise, criteri trasparenti e responsabilità chiare», conclude Prete.